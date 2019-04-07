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雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

記者李欣容／綜合報導

賈靜雯、溫昇豪主演無差別殺人案電視劇《我們與惡的距離》本週播出第5、6集，以網紅自殺、媒體自律作為開端，吳慷仁因為替殺害幼童的犯人辯護，跟老婆（周采詩 飾）鬧翻，吳慷仁也因此吐露出不為人知的過去。

▲▼ 吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

▲吳慷仁在《我們與惡的距離》中飾演替死刑犯辯護的律師王赦。（圖／翻攝自公視）

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吳慷仁在劇中飾演的法扶律師王赦，3歲時被媽媽丟進育幼園，長大後卻因為混幫派差點殺了人，「那次我拉肚子，遲到了2分鐘，沒有坐上要去火拚的那台車，在育幼院最親的2個哥哥，1個死了，1個無期徒刑。」

人不能選擇自己的家庭，他對老婆說，「妳真的很幸運，妳不用擔心生活，但我們可能會有個找不到工作的爸爸，每天酗酒打媽媽，我們沒有辦法好好讀書。」對他而言，替犯罪者辯護是為了幫他們導正被否定的人生。

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▲▼ 吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

▲無差別殺人案的兇手李曉明在王赦的勸說下，願意跟家人會面 。（圖／翻攝自公視）

本劇最大魔王李曉明（王可元 飾）在願意接受會面後，同時遭到法院判決死刑，所有人都熱血沸騰，看到正義終於得以伸張。

喬安（賈靜雯 飾）聽到這個「好消息」忍不住情緒，在樓梯間翻開全家福，崩潰落淚，不知道是開心，還是又再痛了一次。此時李曉明的妹妹李大芝（陳妤 飾）也來到樓梯間，她哭著打給媽媽，「哥哥要被槍決了。」被喬安聽到。

大芝在ON新聞時轉播哥哥被槍決，當槍聲響起，她無聲的兩行淚，看得網友痛心直喊，「天阿太殘忍了吧」、「這畫面好震撼」、「是我一定沒辦法」、「大芝好可憐QQ」。

▲▼ 《我們與惡的距離》陳妤飾演的大芝轉播哥哥執行死刑，賈靜雯淚崩 。（圖／翻攝自公視）

▲《我們與惡的距離》陳妤飾演的大芝轉播哥哥執行死刑 。（圖／翻攝自公視）

她為了替哥哥辦後事，請了長假，沒想到喬安派人跟蹤她，拍了獨家畫面，大芝生氣衝回電視台，兩人在辦公室裡吵架，喬安架起攝影機拍大芝，「你們家庭教育出了什麼問題？如果早點了解他是不是就不會犯下這種滔天大罪。」

▲▼ 《我們與惡的距離》陳妤飾演的大芝轉播哥哥執行死刑，賈靜雯淚崩 。（圖／翻攝自公視）

▲▼槍聲響起，賈靜雯想到兒子淚崩，聽到意外知道陳妤是殺了她兒子兇手的妹妹。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 《我們與惡的距離》陳妤飾演的大芝轉播哥哥執行死刑，賈靜雯淚崩 。（圖／翻攝自公視）

大芝也不甘示弱，「我哥是殺了人，那我跟我家人活下去的權利都沒有嗎？你們殺的人不會比我哥少！」喬安再也受不了，直嗆，「那我兒子呢，我兒子有活下去的權利嗎？」短短2分鐘，道盡社會黑暗面。也因爲這樣的衝擊，大芝終於對房東思悅（曾沛慈 飾）說出她是李曉明妹妹的事情。

▲▼ 陳妤、賈靜雯飆戲 。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 陳妤、賈靜雯飆戲。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 陳妤、賈靜雯飆戲 。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 陳妤、賈靜雯飆戲 。（圖／翻攝自公視）

大芝的父母（謝瓊煖、檢場）為了找她跑到電視台跟喬安下跪，喬安見到殺了自己兒子兇手的爸媽，情緒失控，又哭又吼，昭國（溫昇豪 飾）決定接受喬平（林予晞 飾）建議，帶喬安去做心理諮商。

▲▼ 賈靜雯《與惡》 。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 賈靜雯《與惡》讓兒子一個人在戲院。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 賈靜雯《與惡》 。（圖／翻攝自公視）

▲▼ 賈靜雯《與惡》 。（圖／翻攝自公視）

第一站來到兒子被槍殺的電影院，原來是喬安在看電影的途中跑出去接電話，也因爲對電影感到無聊，再也沒回去，等到警車包圍電影院時，她才知道天彥成了悲劇的犧牲者。

▲▼PTT對《與惡》評論一面倒 。（圖／翻攝自PTT）

▲觀眾對《與惡》評論一面倒 。（圖／翻攝自PTT）

觀眾在看完5、6集之後，PTT留言卻是一面倒，認為喬安太過情緒化，反而開始同情加害者家屬，「喬安用這個報復法來療傷自己的失落感....不好啊」、「喬安心理可以理解，可是公開直播就太過分」、「喬安是濫用她的權力」、「她們如果是私底下對質就沒有權力不對等問題，可惜現實裡，只會有一堆人贊成喬安的做法」。

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我們與惡的距離, 賈靜雯, 溫昇豪, 吳慷仁, 檢場, 謝瓊煖, 陳妤

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