小丑女「貼布繡西裝外套」下半身更搶眼！　網跪了：只有姊能駕馭

記者洪文／綜合報導

DC擴展宇宙電影《猛禽小隊》（Birds of Prey）正在洛杉磯拍攝，瑪格羅比（Margot Robbie）演出的「小丑女」哈莉奎恩再度曝光全新造型。她身上穿著印有各式各樣圖案的寶藍色西裝外套，裡面是紅、黑色小可愛，下面搭上金屬風格的緊身褲，配上黑色靴子，即使全身五彩繽紛，依舊時尚又有個性，網狂推：「到底有幾套衣服？只有她能駕馭！」

▲▼《猛禽小隊》小丑女片場照片。（圖／翻攝自《猛禽小隊》推特）



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編劇克莉絲緹娜霍森近日表示：「我完全愛上哈莉奎恩這個角色，她讓我笑，也讓我哭，她帶來這麼多深刻的情感，與她外表上的輕浮、膚淺、惡搞完全相反，即便在漫畫中她也是把自己做到極致，她做壞事，但是她總在最壞的時候做點好的，這讓她如此有趣且真實，就像是大家的真實人生，很少人是純粹英雄或是純粹惡棍，而她是完美的平衡。」

▲▼《猛禽小隊》小丑女片場照片。（圖／翻攝自《猛禽小隊》推特）



《猛禽小隊》由亞裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導，並由女編劇克莉絲緹娜霍森（Christina Hodson）撰寫劇本，故事設定在沒有蝙蝠俠的高譚市，小丑女離開小丑後，招募了一支女英雄團隊來抵禦反派，本片預計於2020年2月7日在北美上映。