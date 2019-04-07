阿西戲外「大女兒非親生」　臨時加台詞藏玄機…他吐心聲淚崩了

娛樂中心／綜合報導

男星阿西（陳博正）近來在電視劇《一千個晚安》中飾演台鐵站長，劇中領養了被遺棄的連俞涵，用樂觀的方式教育小孩。然而，在演出過程中，他即興增加一段劇本沒有的台詞，藉此對現實生活中、同樣沒有血緣關係的大女兒告白，「命中註定我們本來就是父女。」

▲陳博正在《一千個晚安》中飾演台鐵站長 。（圖／三立提供）

劇中，阿西飾演的戴站長，對扮演養女的連俞涵說：「妳雖然不是我親生的，但是妳就跑來當我女兒，這就命中註定我們本來就是父女，所以你並沒有虧欠我什麼，你不要一直心裡好像有那種…想要刻意報答我的感覺。」

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▲陳博正劇中領養被遺棄的連俞涵。（圖／三立提供）



「其實這一些話，是我真實的生命經驗。」據《三立》報導，阿西透露，其實劇本中原本沒有這段話，全是他即興、靠著自身真實經歷說出來的，「因為我大女兒就不是我親生的女兒」

阿西笑中帶淚地說，其實也是想藉著戲劇，向愛女告白：「在她成長過程中，我就跟她講過同樣的話，那後面說『不要刻意報答我』，我當時沒有說，但是在這一句話說出來，也是在跟她講。」講到一半，他也忍不助轉頭拭淚，對女兒的愛溢於言表。

事實上，阿西一共育有2女兒、1兒子。大女兒陳瓊雯如今擔任他的經紀人，幫忙處理演藝工作上的大小事；二女兒陳怡嘉則是跟隨他的腳步、踏入演藝圈，過去演出《雨後驕陽》打開知名度。

▲陳博正與2名女兒陳瓊雯（左三）、陳怡嘉（左一）。（圖／資料照／大愛提供）