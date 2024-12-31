趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思近日因失語症被送醫的憔悴模樣被拍到，引發外界關注，閨蜜接連發聲替她抱屈，31日再爆趙露思5年前長期遭公司老闆施暴，當年才21歲的她被拖進廁所羞辱2小時，對她的外表進行人身攻擊，讓她身心崩潰蜷縮在客廳驚恐哭泣：「我不知道為什麼要打我，我很害怕啊。」

▲趙露思遭老闆施暴。（圖／翻攝自微博）



閨蜜氣憤控訴，2019年4月趙露思因在北京試戲，暫住好友家中，某晚好友返家發現她蜷縮在客廳一角，燈都沒開，神情相當驚恐，問她發生何事，趙露思顫抖回應：「我不知道為什麼要打我，我很害怕啊。」追問之後才得知她被老闆拖進廁所羞辱2小時，「說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒有別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了，最後因為露思不說話這個人摔門走了。」

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然而，當趙露思試圖離開時，老闆又追出門企圖抓住她，「我們猜測，不知道是想扇她還是扯她頭髮沒扯到而打到她，還是怎麽樣，但總之她就是被打了，她也被嚇慘了。」隔天對方只以一句「喝多了」草草了事，還打給趙媽媽惡人先告狀，讓趙露思的精神狀態受到嚴重影響，經常作惡夢驚醒。

▲趙露思遭老闆施暴。（圖／翻攝自微博）



隨著此事曝光，閨蜜對趙露思遭受的網路暴力和惡意中傷表達了強烈不滿，指責網暴者是「施暴者與加害者」，並呼籲停止對趙露思的不公攻擊，「那幾天的她，幾乎不睡覺，怎麽睡得著。試問，一個沒有做錯事情的人憑什麽要背負著這樣的委屈和羞辱？她做了什麽錯事？」