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趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近日爆發身體亮紅燈，演員閨蜜魏笑代為發文報平安，貼文提及她「慢慢能說話，開始站起來做康復訓練」，合照配字提及「失語症狀」，病況持續令外界憂心。不過，在一片慰問聲浪之中，也出現了不少的酸民，認為不需要去擔心一個收入豐厚的女演員，直言「心疼一個208，不如心疼心疼自己」，對於此現象，官媒也忍不住出面斥責。

▲趙露思證實患病，正在休養，全面停工。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思證實患病，正在休養，全面停工。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

中國大陸官媒《解放日報》30日發文斥責酸民，標題為「同情趙露思患病並不可恥」，特別指出有網友諷刺「心疼一個208，不如心疼心疼自己」，據悉，所謂「208」源自於先前一個不知名的女演員犯法，在審判期間被揭露日均酬勞高達208萬元（約933萬台幣），使得「208」一詞從此成為演藝圈高片酬、高熱度卻沒有高品質作品的演員們的代名詞。

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▲趙露思證實患病，正在休養，全面停工。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲官媒出手整治酸民。（圖／翻攝自解放日報微薄）

《解放日報》點出關鍵表示「如何看待演員不合理高片酬和一個年輕人突發疾病，是兩回事。對於患病者抱以同情，是普通人的正常態度」，且提及趙露思在曝光的影片中，明顯相當虛弱，狀況相當嚴重，甚至朋友已經出面證實有失語症狀。心疼表示「這樣的狀況出現在一個不久前剛剛過完26歲生日的青年身上，無疑是令人同情的」。

最後，該篇貼文指出「疾病或災禍並不以人的財富、階層或道德來區分」，不論是什麼樣的人生病，都一樣要忍受身體、精神煎熬，評論表示「即便對方收入較高、尚無優質代表作，對其抱有同情並不可恥。」

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