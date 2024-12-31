趙露思遭PUA太胖「1年突暴瘦病態對比照」曝光！　瘦到見骨剩38kg

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思日前因高強度工作和外界輿論壓力，精神狀態出現問題送醫治療，31日閨蜜踢爆她2019年開始遭公司老闆施暴，甚至被PUA身材太胖，懷疑是她病倒的原因。有網友翻出2024年她體態出現劇烈變化的對比照，在拍了《珠簾玉幕》、《許我耀眼》後，整個人瘦到剩38公斤，骨頭都變得相當明顯，讓粉絲心疼不已。

▲趙露思暴瘦前後對比，日前被拍到瘦到見骨。（圖／翻攝自微博）



趙露思閨蜜控訴經紀公司老闆當年羞辱她身材太胖，才無法演女主角，長期PUA打壓，讓她長年活在陰影和極大的精神壓力中。事實上，她自出道以來，就常受到酸民工及身材不夠瘦、長相不夠精緻，導致她不斷減肥，到了2023年的《偷偷藏不住》成功瘦出健康體態。

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怎料今年開始，趙露思突然暴瘦，從《珠簾玉幕》到《許我耀眼》和《戀人》，瘦到骨頭都明顯可見，令人驚愕，甚至連化妝方式改變，都被外界抹黑是「拜整型所賜」，但面對這些惡評，她始終保持樂觀形象，高EQ回應，如今閨蜜心疼控訴，她其實一直自以為很堅強，沒想到卻並非如此，最後才被長期積累的壓力壓垮。

▲趙露思拍《偷偷藏不住》時體態瘦得很健康。（圖／翻攝自微博）