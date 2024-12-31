《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

▲王大熊（左）和李婉瑜（右）因一同拍戲爆婚外情，雙雙被告。（圖／翻攝自王大熊臉書）

圖文／鏡週刊

有LV級婚禮主持人封號的民視《台灣傳奇》演員王大熊，爆出去年5月和同劇演員李婉瑜一起到台南拍戲時，竟擦出愛火，不顧彼此都是已婚及為人父母身分，相約開房間偷情，還一起在林默娘公園私會。兩人一個是小王一個是小三，最後同時被對方的原配告上法院求償。

2024年10月，台南地院判決王大熊（本名王聖雄）因侵權行為損害賠償30萬元，李婉瑜的先生提告主張，王大熊和其妻李婉瑜去年前往台南老塘湖藝術村拍片後共乘一車，在車上擁抱與親吻，又到旅館發生性行為、互傳猥褻影像，王大熊對此坦承不諱，但表示兩人僅交往1個月，事發後便斷絕所有聯繫。

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約會開房間 對話曝光

▲王大熊是民視演員，曾和朱海君同台上白家綺節目。（圖／鏡週刊提供）

2023年5月，王大熊和李婉瑜一同到台南拍攝《台灣傳奇》古裝劇〈靈㺅拜聖帝〉單元，當時還在南天府舉辦盛大開鏡大典，連立委陳亭妃都參一咖演出。沒想到王大熊和李婉瑜竟擦出不倫愛火，在拍攝期間，偷偷相約至當地旅館親密。

據法院判決書指出，李婉瑜的先生向法院提出對話紀錄，王大熊和李婉瑜相約去台南林默娘公園約會，但卻差點擦槍走火，鹹濕對話也讓這段不倫戀曝光。王大熊在訊息寫道「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」，李婉瑜則回覆：「那為何你沒把持住」，王大熊又回「有啊，林默娘」「把的（得）很住」「我是指林默娘那晚，照道理…我不應該赴約…但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然…煞住了」。

▲2024年10月，台南地院判決王大熊因侵權行為損害賠償30萬元。（圖／鏡週刊提供）

婚禮主持人 出軌人妻

▲李婉瑜已是人妻還有小孩，卻出軌王大熊被先生提出離婚。（圖／翻攝自民視）

王大熊外型高瘦帥氣，演員其實只是副業，擁有超過20年的主持經歷，主持超過600場婚禮、1,500場活動，但因為熱愛演戲，算是《台灣傳奇》經常出現的班底。他一向給人愛家形象，2022年老婆才順利生下兒子，沒想到隔年就出軌同劇演員李婉瑜。

而李婉瑜同樣也是已婚身分，2015年就已結婚，還有一名未成年子女，不過因為外遇人夫，丈夫已向她提出離婚。

▲王大熊和老婆結婚多年，2022年才喜獲兒子當爸。（圖／翻攝自王大熊臉書）



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