那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

記者黃庠棻／台北報導

隨著全球短劇市場崛起，台灣影視產業迎來新一波機遇。據市調公司YH Research預測，全球豎屏微短劇市場規模將在2029年達566億美元，較2023年增長逾十倍。迎此趨勢「網紅教父」黃冠融、九日映像負責人黃旭民、《民雄鬼屋》監製劉楓棋三方發起成立「九紫影業」（P9 Studio），正式宣布進軍豎屏短劇市場，目標打造台灣百秒網劇第一品牌。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）



九紫影業計畫3年內投資製作100部台灣精品豎屏劇，上看百億商機。三方聯手之一的黃旭民，擁有多年電視劇及節目製作經驗，將投入近億元的硬體設備全力支持；劉楓棋則曾監製《民雄鬼屋》及《可不可以，你也剛好喜歡我》等多部電影，擁有豐富的媒體資源及版權經驗，能調動龐大的藝人資源，以長片經驗打造出台灣電影級豎屏劇。

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▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）



「網紅教父」黃冠融自2011年開始創辦多個平台擅長社群行銷，至今經營累積超過數千萬粉絲數千億流量，曾培育蔡阿嘎、這群人、那對夫妻、頑Game等多名台灣超級網紅。他表示，希望號召各方對於竪屏劇有興趣的品牌方與夥伴加入，第一波宣告助陣的包括百萬網紅「那對夫妻」及「蓋彼 Gabi SDK」，他們將以編導身分加盟，各自提供擅長的內容題材。

▲那對夫妻KIM。（圖／九紫影業提供）



那對夫妻將先貢獻「親子」系列故事。Kim表示相較自己的頻道，與九紫影業的合作在製作規格及專業度皆能再提升，能更有深度地討論育兒觀念及技巧經驗，甚至加入喜愛的音樂創作。他提到女兒妮妮明年將推出單曲，即有融入劇作的可能性。

▲那對夫妻出國Kim透露女兒妮妮將發單曲。（圖／翻攝自臉書／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）



蓋彼原本就擅長以卡通方式探討兩性話題，短影音的創作方向會朝「LGBTQ」領域發展，她說過去皆以橫頻創作，此次合作將挑戰直立格式，且瞄準較成人的層面，尺度可以更大，口味也較重，會有同志也有跨性別，從愛的多元性別裡去翻轉故事。

▲蓋彼。（圖／九紫影業提供）



九紫影業的短劇宇宙計畫都會是原創，率先規畫四大類型系列，包括那對夫妻加盟的「親情」、蓋彼加盟的「愛情」、另外還有劉楓棋監製主導的「BL」及「靈異」。未來也會有青春校園、鬼屋宇宙、黑幫、LGBTQ、驚悚恐怖、愛情甜寵、懸疑推理、家庭親子等各式題材。

▲蓋彼、那對夫妻KIM。（圖／九紫影業提供）



相較其他國家，黃冠融表示九紫影業的一大優勢在於台灣的創作自由，題材不受限制。已洽談海外平台，未來也將讓作品多國語言，直呼「目標不僅於台灣市場，更著眼海外觀眾。希望能將台灣文化內容，透過短劇形式傳輸到國際市場，讓更多觀眾認識台灣的創意與故事。」