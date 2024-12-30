ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

記者黃庠棻／台北報導

隨著全球短劇市場崛起，台灣影視產業迎來新一波機遇。據市調公司YH Research預測，全球豎屏微短劇市場規模將在2029年達566億美元，較2023年增長逾十倍。迎此趨勢「網紅教父」黃冠融、九日映像負責人黃旭民、《民雄鬼屋》監製劉楓棋三方發起成立「九紫影業」（P9 Studio），正式宣布進軍豎屏短劇市場，目標打造台灣百秒網劇第一品牌。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

九紫影業計畫3年內投資製作100部台灣精品豎屏劇，上看百億商機。三方聯手之一的黃旭民，擁有多年電視劇及節目製作經驗，將投入近億元的硬體設備全力支持；劉楓棋則曾監製《民雄鬼屋》及《可不可以，你也剛好喜歡我》等多部電影，擁有豐富的媒體資源及版權經驗，能調動龐大的藝人資源，以長片經驗打造出台灣電影級豎屏劇。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

「網紅教父」黃冠融自2011年開始創辦多個平台擅長社群行銷，至今經營累積超過數千萬粉絲數千億流量，曾培育蔡阿嘎、這群人、那對夫妻、頑Game等多名台灣超級網紅。他表示，希望號召各方對於竪屏劇有興趣的品牌方與夥伴加入，第一波宣告助陣的包括百萬網紅「那對夫妻」及「蓋彼 Gabi SDK」，他們將以編導身分加盟，各自提供擅長的內容題材。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

▲那對夫妻KIM。（圖／九紫影業提供）
那對夫妻將先貢獻「親子」系列故事。Kim表示相較自己的頻道，與九紫影業的合作在製作規格及專業度皆能再提升，能更有深度地討論育兒觀念及技巧經驗，甚至加入喜愛的音樂創作。他提到女兒妮妮明年將推出單曲，即有融入劇作的可能性。

▲那對夫妻出國「Kim丟失全家護照」。（圖／翻攝自臉書／Nico品筠&amp;Kim京燁 【那對夫妻】）

▲那對夫妻出國Kim透露女兒妮妮將發單曲。（圖／翻攝自臉書／Nico品筠&amp;Kim京燁 【那對夫妻】）

蓋彼原本就擅長以卡通方式探討兩性話題，短影音的創作方向會朝「LGBTQ」領域發展，她說過去皆以橫頻創作，此次合作將挑戰直立格式，且瞄準較成人的層面，尺度可以更大，口味也較重，會有同志也有跨性別，從愛的多元性別裡去翻轉故事。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

▲蓋彼。（圖／九紫影業提供）

九紫影業的短劇宇宙計畫都會是原創，率先規畫四大類型系列，包括那對夫妻加盟的「親情」、蓋彼加盟的「愛情」、另外還有劉楓棋監製主導的「BL」及「靈異」。未來也會有青春校園、鬼屋宇宙、黑幫、LGBTQ、驚悚恐怖、愛情甜寵、懸疑推理、家庭親子等各式題材。

▲九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻KIM、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

▲蓋彼、那對夫妻KIM。（圖／九紫影業提供）

相較其他國家，黃冠融表示九紫影業的一大優勢在於台灣的創作自由，題材不受限制。已洽談海外平台，未來也將讓作品多國語言，直呼「目標不僅於台灣市場，更著眼海外觀眾。希望能將台灣文化內容，透過短劇形式傳輸到國際市場，讓更多觀眾認識台灣的創意與故事。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

推薦閱讀

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

那對夫妻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」
  2. 懷孕8月頭劇痛「才發現長超大血栓」！　蓋兒急動手術
  3. 賴慧如罕見公開合體7歲女兒！侯怡君喊話《好運來》收視破6請雞排
  4. 新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯
  5. 那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」
  6. 趙露思1年前被讚能抗壓！　自爆「心態有很大改變」…發言被翻出
  7. 趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了
  8. 南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光
  9. 獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光
  10. 立委陳瑩直播張惠妹演唱會　文化部長：全力保護歌手是大家共識

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366