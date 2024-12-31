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趙露思遭羞辱「公司老闆」被起底！ 按讚自家藝人黑評…網列3罪名

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思拍攝新劇《戀人》病倒送醫，出現失語症狀，個人官方微博目前是關閉狀態，消息引發海內外關注。她的好友發聲控訴公司曾將她拖進廁所羞辱，公司老闆成為熱搜人物。

▲▼趙露思公司被起底。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思同意朋友發文，揭開過去曾遭公司人員拉廁所羞辱，經紀公司被起底。（圖／翻攝自微博）

趙露思的經紀公司「銀河酷娛」成為陸網議論目標之一。該公司製作過戲劇《一不小心撿到愛》、《妙偶天成》、《學爸》等，旗下藝人以趙露思近年爆紅人氣最高，其他演員如李九霖、劉特雖有戲劇代表作，但是人氣平平，其中一位漆培鑫日前被爆劈腿，逼懷孕女友墮胎，形象全毀。

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隨著好友爆出趙露思曾遭公司老闆施暴，當年僅21歲的她被拖進廁所羞辱2小時，對她的外表進行人身攻擊。外界肉搜「銀河酷娛」老闆是誰。娛樂博主「野生炸姐」發文聲稱「好像銀河酷娛公司老板還公開點過罵趙露思的內容」，截圖出現銀河酷娛創始人兼CEO李煒名字，當時按讚貼文是批評「趙露思啥咖位，自己沒有自知之明嗎」，此舉被視為點讚自家藝人黑評，然而該微博帳號如今已經不存在。

▲▼趙露思公司被起底。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思公司老闆被截圖按讚批評趙露思的貼文。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思公司被起底。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思公司老闆帳號已經不在。（圖／翻攝自微博）

目前趙露思經紀公司老闆被陸網列出「職場霸凌」、「PUA員工」、「親自點讚自家藝人黑評」3條罪名。粉絲更Tag公司要求藝人解約。截至目前為止，「銀河酷娛」還沒有正式回應。

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