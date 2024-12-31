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小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生　宋晉賢上班一個月宣告失業

▲小甜甜前夫宋晉賢曾在購物網站當客服人員，但因考核沒過而被開除。（翻攝自宋晉賢臉書）

圖文／鏡週刊

張可昀（小甜甜）2024年7月宣布到廈門發展直播事業，看來已準備在對岸大展拳腳，但她那已離婚快2年的前夫宋晉賢，為了維持生計，當起了上班族，不料才上班1個月，竟被公司請走，理由是「不適任」，而他也只能重操舊業、回去開Uber維生。

和小甜甜離婚後，宋晉賢開起了Uber，月收8萬元左右，扣除油錢與車貸，每月至少有6萬元入袋，但他覺得開Uber工時過長，想找份上班時間正常的工作，近日他應徵上了蝦皮購物的客服人員，只是當上班族的願望，卻在短短一個月後結束。

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【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生　宋晉賢上班一個月宣告失業

▲去年7月小甜甜宣布離開台灣，到中國大陸工作。（翻攝自我是台灣小甜甜抖音）

補考沒過　只拿三十多分

宋晉賢透過人力仲介公司應徵，到蝦皮購物當客服人員，去年十月底面試過後立刻就任，負責工作就是「文字客服」，由於他過往沒有相關工作經驗，也只能邊做邊學習。

據悉，蝦皮購物客服中心新進人員，經試用期一個月後便會進行考核，成績達70分才能續任；如果未達考核標準，還有一次補考機會，最低門檻需達50分，但宋晉賢去年11月中的線上隨機考核，遭爆只拿到約30分上下的分數，依照公司標準，也只能「自動離職」。

【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生　宋晉賢上班一個月宣告失業

▲蝦皮購物開出最高45,000元月薪聘僱客服。（翻攝自104官網）

本刊求證宋晉賢，對於考核沒過的事，他感到相當無奈；宋晉賢表示，客服的工時比開Uber固定，一週上班5天，工作時間是早上9點到下午6點，月收入雖只有4萬元，卻是份穩定的工作，下班後還能做自己的事，有空檔也能開Uber賺外快，當時他很珍惜這份工作。

★感情跌跤　求職再接再厲

對於客服工作，宋晉賢直言，「沒相關工作經驗，壓力相對也大。」雖努力學習與適應，沒想到考核仍然沒過；至於主因，「就是因為客服作業流程熟悉度不夠，包含產品、退換貨，以及售價等問題實在太多，無法熟能生巧。」

【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生　宋晉賢上班一個月宣告失業

▲宋晉賢（中）與小甜甜離婚後曾在YouTube開設頻道，但成績不盡理想。（翻攝自宋晉賢IG）

結束短暫的一個月上班族生活後，宋晉賢再啟Uber人生，但他說還是想當上班族；由於宋晉賢每個月尚有車貸與教育費要支付，所以找到新工作前，也只能一邊開車、一邊找工作。

至於感情生活，前年底宋晉賢曾交往過一個女朋友，當時他還為了有更多時間陪女友，去當房仲業助理，只可惜兩人交往一年就分手了。而宋晉賢的前妻小甜甜因小孩的教育，決定暫時脫離是非圈，並為了直播事業在台灣、廈門兩地跑。


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