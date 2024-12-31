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趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

記者潘慧中／綜合報導

大陸人氣女星趙露思27日深夜被網友曝光掛急診的照片，癱坐在輪椅上的虛弱狀態讓人十分擔心，公司隨即宣布她暫停所有工作，閨蜜則證實她罹患失語症。外界原以為她將專心養病，未料31日突同意好友公開5年前遭公司老闆毆打一事，再度登上熱搜。

▲▼趙露思。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲趙露思生病完整時間軸。（圖／ETtoday星光雲製圖）

趙露思27日被大陸網友曝光一組照片，只見她身體傾斜地坐在輪椅上，看起來十分疲勞。沒想到，正當粉絲要求其工作室出面說明時，高達2900多萬粉絲的微博居然被鎖了。

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▲趙露思27日被大陸網友曝光癱坐輪椅照。（圖／翻攝自微博）

當晚，趙露思工作室發聲明表示，她確認出演《戀人》後，便積極參與前置工作，包括讀劇本、定妝、拍攝等工作，並在拍攝期間付出了大量的時間與精力，未料在18日突然身體不適，第一時間就醫後，目前全面停工。

▲趙露思全面停工。（圖／翻攝自微博／趙露思工作室）

隨後，大陸狗仔陸續揭露趙露思的就醫畫面，還有狗仔爆料她心力交瘁的主因是她近期頻頻被黑、作品成績不如預期，而且進組拍攝《戀人》才發現劇本不一樣，和導演、製片人溝通後，兩方都不站在她這邊。

在粉絲心疼遭遇的同時，趙露思的爸爸和好友陸續在網路上報平安，前者稱她已經在休養，後者則坦承她其實從11月9日生日開始，就被友人感覺到「各方面有些不對勁」，進了劇組後，12月18日就醫，「一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。」

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）

▲趙露思11月過生日就被朋友發現開始不對勁。（圖／翻攝自微博／趙露思）

外界原以為趙露思將專心養病，沒想到，好友31日在她的同意下，公開2019年曾被公司老闆毆打一事，不但在廁所被碎念了兩小時，還被質疑試戲失敗的原因，甚至還被嫌胖。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）

▲趙露思31日突同意好友公開5年前遭公司老闆毆打一事。（圖／翻攝自微博／趙露思）

沒想到，趙露思隔天被叫到公司後，公司老闆只用一句「不好意思我喝多了」合理化前一晚的行為，讓她徹底崩潰，「當場還有5個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷裡，也有兩個藝人知道事情的經過，也知道露思那段時間魂不守舍的狀態，這麼多人看著，就因為你是老闆，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？」

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