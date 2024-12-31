AcQUA源少年台南跨年演出倒數　須弘道專程返台卻驚傳受傷！

記者蔡琛儀／台北報導

AcQUA源少年今晚將登上「2025台南好Young」跨年演唱會演出，雖是他們第二次到台南唱跨年，但今年隊長黃莑茗因當兵無法參與，改由盧佾暘、李秉諭、林毓家，與正在美國UCLA讀書的須弘道，首度四位成員合體跨年演出。須弘道特地從洛杉磯趕回台北準備演出，卻在搭機前夕不幸受傷。

▲AcQUA源少年（左起）李秉諭、盧佾暘、須弘道、林毓家將登台南跨年演出。（圖／種子提供）

須弘道平常積極參與舞蹈社團，每週進行五天，每天六小時的高強度的舞蹈訓練，就是為了在回歸舞台與舞蹈專長著稱的R.Y.G成員一起表演， 沒想到在回台前一天，須弘道與朋友打籃球時，因搶球落地踩到對方腳上，結果重心不穩扭到腳，自己左腳踝韌帶斷裂，突如其來的意外打亂了他的計劃，也讓他感到懊惱，並向團員和粉絲致歉，儘管須弘道無法完整參與整場演出，他依然堅持出席，改以歌唱形式參與，成員們也特別為他設計了一段手勢版舞蹈，讓他能以另一種方式融入表演。

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李秉諭說：「雖然弘道受傷，我們特別設計了一段手勢舞進行互動，這樣的另類演出方式希望帶給大家驚喜。」須弘道也表示：「雖然腳受傷，但我會用最大的熱情與努力完成演出，感謝成員們的體諒，很期待與海星們（粉絲名）一起在台南跨年！」

▲須弘道返台前夕受傷。（圖／種子提供）

盧佾暘、李秉諭、林毓家與舞蹈老師共同討論，對舞蹈及表演細節進行創新設計，在舞蹈編排與走位上就需要多花心思構想，他們加入更多巧思，更特別融入一段Disco party的歡樂編舞橋段，讓跨年舞台演出上更增添熱鬧氣氛。服裝則以「泰迪熊風」帥萌風格戰袍，林毓家透露：「我們在表演服裝與曲目編排上都用心規劃，希望呈現出很炸、很帥的舞台效果。」盧佾暘也提到：「能第三次站上跨年舞台非常感動，希望帶給大家耳目一新的體驗。」