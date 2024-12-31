趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

記者田暐瑋／綜合報導

大陸當紅藝人趙露思日前突身體不適送醫並全面停工，閨蜜證實趙露思罹患「失語症」。31日閨蜜再度出面爆料，趙露思2019年遭經紀公司暴力對待，因試戲問題被言語羞辱長達兩小時，隨後更疑似遭到肢體暴力，她怕得崩潰失控，當時5個人合力拉住發瘋的她。

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）

閨蜜31日出面控訴，趙露思2019年開始就遭到經紀公司的暴力對待，描述趙露思因試戲問題被言語羞辱長達兩小時，隨後更疑似遭到肢體暴力，「她當時蜷縮在客廳，告訴我『我不知道為什麼要打我，我很害怕』。」好友憤怒表示，當時的趙露思因為合約問題不敢報警，甚至選擇隱瞞家人，最終公司僅以一句「不好意思，我喝多了。」草草了結此事。

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目前，趙露思的經紀公司和工作室尚未對此事作出回應，好友則呼籲外界停止對趙露思的網路暴力，並給予她更多支持與正能量，最後表示：「我們相信她會恢復健康，找回笑容，回到充滿活力的樣子！」

好友爆料全文：

我真的很憤怒！！

以下是我作為好朋友想說的一些話。

2019發生了一件事，在我心裡沈放了很久。直到我來到了杭州看到坐在輪椅上無比憔悴消瘦的她。這次的事情我沒有參與我沒法說，但我跟她講情緒不能堆積，要好好抒發好好發洩。然後我們回憶起了那件事情，其實她一直都無法做到真正所謂的“算了”。既然如此，哪怕是挨罵被亂說也要說出來。

2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說“我不知道為什麽要打我，我很害怕啊”我當時就震驚了。“為啥子？總要有原因吧？”把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

最後因為露思不說話這個人摔門走了。露思其實也挺憋屈的，她就自己去外面拿了包開門想回家了。外面還在下小雨，那個人就追出來想抓住她。我們猜測，不知道是想扇她還是扯她頭髮沒扯到而打到她還是怎麽樣，但總之她就是被打了。她也被嚇慘了。我印象中，這些年裡我們聊起過很多次這個事情，我其實很內疚都沒發現這個事情讓她壓抑這麽久…我和她都認為既然這麽坦蕩地聊當時的情況，那說明已經釋懷了。露思也越來愈好，是不是就不去糾結了。但是當知道，其實她還是經常夢見嚇醒，我才知道這件事情並沒有真正的過去…

當時我問她啥時候發生的事情，她說，前一天晚上…她是早上淩晨5點才回到家睡下的。四點多在那個園區門口發生的爭執。但因為我一早就出門了，所以晚上回到家才知道這個事情…因為當時我們都還有太小了，也知道就算報了警也需要證據，也害怕如果沒有指控得不到公平，我和露思只能選擇了沈默，但我跟你說，這件事不公平？她說不想說，不想撕破臉因為合約還沒到期。而且還會面臨父母參與賠償，她會感覺愧疚。

那幾天的她，幾乎不睡覺，怎麽睡得著。說一個沒有做錯事情的人憑什麽要負擔這樣的委屈和羞辱？她做了什麽錯事？

第二天，露思被叫到公司去了，一句“不好意思我喝多了”，結束。後來我們才知道，這個人早上第一個電話打給了露思的媽媽，說露思多麽多麽不聽話，就是在給她媽媽打預防針。意思是無論怎麽樣都要理解，肯定是為了她好。

...

這個人從始至終，從來沒有給露思說過一聲對不起，沒有任何的悔意。無論如何，你憑什麽對一個21歲的女孩兒這樣？當場還有五個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷裡，也有兩個藝人知道事情的經過也知道露思那段時間魂不守舍的狀態，這麽多人看著，就因為你是老板，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？！

我也永遠都無法忘記她那張總是洋溢著笑容的臉，在那個晚上，無奈不得變成一張恐懼無力的、眼淚止不住流的臉...

我是想說露思一直都是一個有任何事情和情緒都自己消化的人。這次的事情她甚至沒有告訴我！我們還像平常一樣的聊天... 她只是問了我一句“你忙不最近”我怎麽能想到她病倒了！！！是朋友隔了幾天才告訴我的！我一翻和她18號的聊天記錄，我才反應過來！

她對朋友對家人對身邊的人，哪怕是不熟悉的對手演員，一直都是付出型的，很有責任感的，總是想著別人，而且她是一個很堅強的，發生的很多事情都能證明她是一個很能抗壓的人。我們所有人也一直都是這麼認為的，包括她自己。實際上，她很抗壓的能力被身體裡的反應呈現出來了。她自己處理不了的情绪會選擇積攢在心裡，不告訴我們！因為不想讓我們有負擔。直到今天……

我就在想，當年欺負她的那個人，心怎麼就那麼壞！壞透了！怎麼就沒人收拾這個人！再到今天在網上用屁股說話的那些黑子，這些髒水！就沒想過自己也會生病嗎？！這些人全部都是施暴者！加害者！因為網暴發生的惡性事件還少嗎！我很擔心，她這樣的身體情況，還能不能面對接下來一輪輪的網暴、惡意轉發，以及造謠生事！請這些人不要再拿著一個生病的人來開玩笑、嘲諷和機機歪歪了！告黑沒有停止，哪怕她是普通人也不該受到這樣的待遇！老天都看著的，記住，所有的東西都會反噬的。



我們相信她會恢復健康，恢復往日的笑容，給我們講各種搞笑的事，回到充滿活力的樣子！也希望真正關心露思的朋友們，給予她正能量和愛護，感謝你們了！！！

最後，以上所陳述的事情都是經過本人同意的。

