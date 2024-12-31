獨家／因空難原擬取消演出！Super Junior-L.S.S.低調登台跨年

記者許逸群／台北報導

淡水跨年演唱會「閃耀新北1314跨河煙火」活動將在今（31日）下午登場，備受矚目的Super Junior-L.S.S.也將強勢登台唱壓軸。但根據《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，日前因為韓國發生重大空難事件，各大電視台的跨年晚會也陸續取消來悼念，Super Junior- L.S.S.原本也向主辦單位提出取消來台的要求。經主辦單位的協調，他們最後仍決定來台完成演出。

▲SUPER JUNIOR-L.S.S.今晚將在淡水演出。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）

Super Junior-L.S.S.成員利特、神童與始源在台唯一一場跨年演出，將在今晚8點45分於淡水漁人碼頭登場，粉絲早早就頂著強風在現場卡位，就是為了一睹偶像演出。不過，事實上在因韓國發生濟州航空重大空難，娛樂產業迎接跨年活動也轉低調，而Super Junior-L.S.S.成員利特、神童與始源在事件發生後，一度傳出取消來台唱跨年計畫。

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▲SUPER JUNIOR-L.S.S.。（圖／資料照／寬寬提供）

據悉，Super Junior-L.S.S.一直對於來台唱跨年相當興奮，但韓國卻在跨年前夕遇到重大的空難，讓他們一度打消來台演出計畫，所幸主辦單位多方協調，仍決定來台完成演出，成員們也在近日陸續來台。而今晚的跨年演出，三人雖如期登台，但據了解會以低調方式完成工作行程，且不接受訪問。