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米可白八點檔「配對金鐘視帝」　他大讚演技：除了唱歌有些吃力

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白在民視八點檔《好運來》中不僅展現了精湛的演技，更挑戰歌唱。她分享「在劇中有很多要唱歌的部分，我練了兩三個禮拜，決定要唱〈棉照被〉的時候，我就開始找老師跟蔡昌憲教我唱歌，因為自己本身也不是職業歌手，所以回到家我都會自己下載唱歌app，自己練習。」為了這一次的挑戰，米可白可說是卯足全力。

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

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談到第一次到民視拍攝八點檔《好運來》給她的感受，米可白表示「超級喜歡我們楊家戲，一家四口包含謝瓊煖、楊慶煌跟劉至翰對戲的感覺，真的好可愛，也讓我覺得很溫暖，就好像我們真的是家人一樣。因為私下的我跟家人感覺會有點距離，跟戲裡楊文琪一家的感覺完全不一樣。」

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白在拍攝《好運來》感到很溫暖。（圖／民視提供）

除了親情戲讓觀眾看得過癮，米可白在劇中也跟歡喜冤家藍葦華有不少對手戲，兩人逗趣的互動深受觀眾喜愛。她分享與藍葦華合作受益良多，本來第一次合作會緊張，但發現對方親切又溫暖，更是願意教她很多，幫助她更順利地拍完每一場戲。

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白與藍葦華有不少對手戲。（圖／民視提供）

劇中米可白要對著藍葦華猛打，對方也是安慰說不要怕，打到也沒關係；藍葦華則說其實得知對手演員是米可白，就會在片場多注意對方的演出表現，算是知己知彼，希望可以讓兩人撞擊出更多的花火，讓觀眾喜愛。

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白為《好運來》挑戰唱歌。（圖／民視提供）

▲米可白與藍葦華有不少對手戲。（圖／民視提供）

藍葦華也大讚米可白是天才型演員，除了唱歌真的有些吃力，其他都非常讚，很榮幸這一次可以跟對方搭檔，兩人的感情線也會有更進一步的發展，直呼「謝謝觀眾的支持與喜愛。」

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好運來, 米可白, 藍葦華

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