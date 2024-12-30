陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

記者王靖淳／綜合報導

藝人陳建州（黑人）的妹妹Vicky在2023年突然生重病，他事後坦言妹妹正在等接受器官移植，今（30）日再透過社群發文，透露妹妹今年聖誕節隔天成功完成了肺臟移植手術，為此他感性表示：「2024確實是不容易的一年，但是還是有好事發生，因為我妹妹終於等到好心人捐贈的肺臟，我們全家等待這一天已經好久好久了。」

▲陳建州發文透露妹妹完成器官移植。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

陳建州坦言，等待器官捐贈的過程極其煎熬，但全家人始終抱著希望，每天為妹妹禱告，努力過好生活，讓妹妹能安心等待奇蹟的來臨。他深切感受到作為等待器官家屬的無助與期待，因此也決定上網加入器官捐贈行列，希望自己能幫助更多需要延續生命的人。他呼籲：「期待有更多人也願意加入捐贈器官的行列，讓更多人能延續生命。」

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▲陳建州盼更多人加入器官捐贈行列。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

陳建州感謝台大醫療團隊的照顧，並向無私捐贈器官的好心人表達謝意，同時也表示：「願上帝保守眷顧您的家人。」他提到，妹妹術後將全力配合醫生指示進行復健，因為她最大的願望就是早日康復，回家擁抱孩子。最後，陳建州在文末祝福大家在新的一年裡平安、健康、喜樂，也希望外界能繼續為妹妹祈禱，幫助她順利度過接下來的復健挑戰。