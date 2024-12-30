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拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

記者劉宛欣／綜合報導

南韓超人氣影集《魷魚遊戲2》自12月26日上線後，迅速席捲全球，雖然評價有些兩極，但仍不影響它在串流平台的全球93個地區觀看榜單上高居首位，打破Netflix的歷史紀錄，成為首部在所有地區同步登頂的劇集，成功延續了首季的高人氣。導演黃東赫近日為了宣傳，也接受了不少外媒採訪，被問起決定拍攝續集的原因，他並不諱言就是為了賺錢。

▲▼▲▼《魷魚遊戲2》黃東赫、李政宰。（圖／路透）

▲黃東赫靠著《魷魚遊戲》拿下最佳導演獎。（圖／路透）

為推廣《魷魚遊戲2》，Netflix重金打造全球性宣傳活動，從大型的英熙公仔到各類周邊產品，幾乎遍布世界各地，引發廣泛討論。不少觀眾盛讚其行銷策略是「教科書級別」，為這部劇集的爆紅加分。儘管第一季在全球掀起狂熱，但導演黃東赫卻透露，他原本無意拍攝續集，首季的製作壓力曾讓他「掉了8至9顆牙」。最終決定拍攝第二季的原因，他坦言是為了錢。

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▲▼《魷魚遊戲2》越罵越夯！上線1天超猛成績曝光　網驚呆：大家都在看。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》人氣依舊火爆。（圖／Netflix提供）

黃東赫在接受外媒訪問時坦言：「雖然第一季取得全球成功，但老實說，我賺的不多……所以才決定拍第二季，來補償第一季的收入。」他更提到早在2021年就曾表示，首季的合約並未讓他致富，Netflix方面只是按照原本合約付給他原訂的款項，是一筆讓他還過得去的錢，他並沒有分到後續的紅利。

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