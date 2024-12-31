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陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

記者陳芊秀／綜合報導

跨年夜即將到來，台灣各地都有精彩跨年晚會登場，而大陸也力邀不少台灣藝人登台演出。其中大陸四大衛視包括東方衛視、浙江衛視、湖南衛視、江蘇衛視共有17位台灣藝人參加，伍佰、陶喆更要以全開麥演出。

東方衛視／瓊瑤4美世紀合體

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲東方衛視要推出瓊瑤OST單元，陳德容、金銘、俞小凡、蕭薔世紀合體。（圖／翻攝自微博）

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東方衛視跨年演唱會要推出瓊瑤經典OST單元，請來了蕭薔、陳德容、俞小凡合體大陸女星金銘，是節目一大亮點。此外加上蔡琴、吳興國、周傳雄、周興哲等，共有7位台灣藝人演出。而東方衛視原本請來61組藝人，因向佐臨時請假退出，因此變成60組藝人演出。

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲蔡琴將登台演出。（圖／翻攝自微博）

江蘇衛視／伍佰、陶喆全開麥

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲伍佰將在江蘇衛視跨年晚會全開麥演唱。（圖／翻攝自微博）

江蘇衛視跨年晚會在澳門舉行，且演唱會打出全開麥的口號。而參加表演的台灣藝人有伍佰&China Blue、潘瑋柏、任賢齊、陶喆、周華健，共5組台灣藝人演出。江蘇衛視連續多年都是全開麥演唱會，共25組藝人演出。

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇衛視都是全開麥演唱會。（圖／翻攝自微博）

浙江衛視／蕭敬騰來了

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰將在浙江衛視跨年晚會登台。（圖／翻攝自微博）

浙江衛視是大陸高收視綜藝最多的衛視頻道，跨年晚會找來的台灣藝人有蕭敬騰、張信哲，在45組藝人中有2組是台灣藝人。浙江衛視將會有45組藝人表演，另一大看點是找來演藝圈真正的夫妻檔，例如剛宣布結婚的黃子韜、徐藝洋合體放閃。

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲浙江衛視跨年晚會全陣容。（圖／翻攝自微博）

湖南衛視／3台灣藝人登台

▲▼張韶涵 。（圖／翻攝IG）

▲張韶涵將在湖南衛視跨年夜演唱。（圖／翻攝IG）

湖南衛視以戲劇為重心，請到人氣極高的演員成毅、丁禹兮、虞書欣、王星越、孟子義等人表演。而台灣藝人則是請來蘇有朋、張韶涵、王耀慶共3人。網友計算湖南衛視將有66組藝人演出，是跨年晚會最多組藝人。

▲▼大陸四大衛視跨年晚會，將有17位台灣藝人登台演出。（圖／翻攝自微博）

▲湖南衛視跨年晚會全陣容。（圖／翻攝自微博）

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