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王鶴棣新戲穿越回古代…醒來就在監獄！　用「高中化學」逃出危機

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》終於在30日正式上線，該片除了在騰訊站內拿下總榜熱搜、電視劇榜熱搜、以及玄幻劇榜三榜單冠軍頭銜外，作品播出後也陸續以「可愛又輕鬆的劇情」、「怎麼這麼好笑」、「高度還原原著小說」等網友好評備受關注。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

隨著2024終於進入尾聲，Disney+ 也將在本週一至五晚間六點每日更新兩集《大奉打更人》，敬邀觀眾在迎接2025到來的同時，展開一場追劇馬拉松，日日更天天追，今年跨年不怕鬧劇荒。

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▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自曾打破諸多紀錄的同名網路小說，並由陸劇男神王鶴棣領銜主演，講述現代打工人楊凌（王鶴棣飾）意外穿越到大奉王朝成為階下囚「許七安」，穿越的開始竟是在監獄醒來，甚至即將被流放邊疆，令王鶴棣忍不住喊「簡直是地獄模式」。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

然而，在這個充滿玄幻色彩的大奉世界，王鶴棣在首集巧妙運用現代知識，憑藉「高中化學」課本所教的理論公式，協助偵破懸案，成功拯救一家人逃離家破人亡的命運。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

在首兩集中，飾演當地捕快的王鶴棣除了擅長化學外，也運用現代知識和推理能力，成功破獲了一樁離奇死亡案件，逐漸在大奉王朝中嶄露頭角。在第二集的最後，王鶴棣遇見負責監察百官、守護京城的「大奉打更人」辦案，看見剷奸除惡的他們帥度破表，王鶴棣用羨慕的目光向他們眨眼相當俏皮可愛，而他是否能如願成為打更人的一員，擺脫古代打工人身份，更多讓人有趣的角色故事及懸疑案件即將陸續展開。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、晏紫東、劉奕君主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

除了《大奉打更人》將加入Disney+ 強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾們還可以在Disney+獨家觀看《腦筋急轉彎》延伸影集《夢境製片廠》，揭密萊莉腦中「夢境製片廠」不為人知的製片廠工作日常；還有由《MOVING異能》姜草二度操刀的最新力作，講述六個失去過往記憶的陌生人，受困於生命與死亡間的神祕故事的超自然懸疑韓劇《照明商店》等超豐富迪士尼、皮克斯、Stars等六大品牌旗下的獨家作品，都已在Disney+獨家熱播中。

古裝懸疑探案劇《大奉打更人》已於Disney+ 熱播中，並將於本週一至五晚間六點更新兩集。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》播出後獲得不少好評。（圖／Disney+提供）

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王鶴棣, 大奉打更人, 田曦薇

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