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直擊／2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事

記者吳睿慈／台南報導

南韓人氣男團2PM成員俊昊31日將參與「台南好young」跨年活動，他下午身穿全身黑現身，胸前還特地別著黑色絲帶，以表濟州航空失事的哀悼之意。記者會氣氛與以往不太相同，但他非常敬業，不斷表示「盼望2025年大家都健康平安無事」，下台前還三鞠躬說中文「謝謝」，態度誠懇。

▲▼ 2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事。（圖／台南好young提供）

▲2PM俊昊全身黑、胸前別黑絲帶現身。（圖／台南好young提供）

俊昊31日以重磅嘉賓身份出席「台南好young」跨年活動，下午現身記者會，他雖然穿著一身黑、表情凝重現身，但態度非常敬業，向現場媒體問候「大家好，我是李俊昊」，首次來到台南參加活動，他稱讚「這裡是美麗的城市、有很多美食」。

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人生首次在海外參加大型跨年演唱會，俊昊準備了精彩的個人舞台，盼望與台南民眾同歡，現場主持人吳建恆向他介紹在地美食，醃製番茄、柚子汁等特色食物，不忘虧「大家來2天就會變胖了！」俊昊聽聞親切大笑回應。

▲▼ 2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事。（圖／台南好young提供）

▼▲2PM俊昊下台離開前3鞠躬致意「盼2025年平安無事」。（圖／台南好young提供）

▲▼ 2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事。（圖／台南好young提供）

現場準備眾多美食，吳建恆告訴他「待會這些全部會送到你房間」，俊昊笑喊：「那我會試吃看看番茄沾薑汁醬油。」主持人表示「你可以吃多一點」，他則幽默回答「不是說會變胖嗎？」隨後點點頭說「會全部吃光」，一樣樣品嚐。而俊昊過去來台通常都會買牛軋餅，主持人也笑說「來台南不要買這個了！」

▲▼ 2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事。（圖／台南好young提供）

▲主持人向俊昊介紹台南美食。（圖／台南好young提供）

近期南韓因濟州航空失事意外，國內氣氛沉重，俊昊31日出席記者會雖比以往多了一點嚴肅氣氛，但他相當親切、敬業，並不斷強調「盼望2025年大家都健健康康、平安、無事，度過幸福的一年」，他剛拍完Netflix新戲，預計明年播出，接下來返韓將趕拍另一部戲劇，這次來台參加跨年，1日便回返韓。

▲▼ 2PM俊昊「全身黑+胸前黑絲帶」凝重現身　3鞠躬致意：盼2025年無事。（圖／台南好young提供）

▲2PM俊昊接下來將有2部作品。（圖／台南好young提供）

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