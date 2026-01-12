Danielle預告「今晚直播」！　遭退NewJeans後首公開露面

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans前成員Danielle在遭所屬公司ADOR通知解除專屬合約後，近日不僅開設個人社群帳號，也預告將透過直播親自向粉絲分享近況，引發高度關注。

▲Danielle 。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）



▲Danielle更新貼文。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）



Danielle的法律代理人、法務法人和友於12日表示，Danielle將於今晚7點（南韓時間）透過YouTube與Instagram進行直播，與全球粉絲即時互動。律師團強調，這次直播將以「樸實但真誠」為主軸，內容主要是分享近況並向一路支持她的粉絲表達感謝。

為等待Danielle的粉絲而來 直播強調「純粹溝通」

法務法人和友指出，此次直播是Danielle親自向長期守候在身邊的粉絲傳遞心意的重要時刻，將向海內外粉絲致謝、分享生活近況，並關心粉絲狀況，展現真誠交流。相關人士也特別說明，本次直播僅為與粉絲的純粹互動，與目前進行中的法律訴訟無關。

個人社群平台悄上線 追蹤數迅速突破32萬

事實上，Danielle稍早已悄悄開設個人社群平台帳號，並以「for those who waited（為等待的人）」為貼文內容，同時預告「1月12日晚上7點」，成功掀起粉絲熱烈討論。截至目前，該帳號追蹤人數已突破32萬人，人氣不減。

ADOR證實解約 雙方訴訟持續進行中

另一方面，ADOR於上月底對外證實，已正式向Danielle通知解除專屬合約，並表示「判斷難以再以NewJeans成員及所屬藝人身分繼續合作」。ADOR方面指出，解約原因為發生專屬合約違反情形，且在要求改善後仍未於期限內完成修正。

隨後，ADOR也針對Danielle、其一名家屬，以及前ADOR代表閔熙珍提起違約金與損害賠償訴訟，求償金額約韓幣430億至431億元（約台幣9.5億元）。對此，Danielle方面已委任法律代理人，正式展開法律應對。

離開團體後首度公開互動 粉絲高度關注直播內容

在NewJeans活動期間，成員一向僅使用團體官方帳號，Danielle此次在離開團體後另行開設個人社群，被外界視為她與粉絲重新建立溝通管道的重要一步。今晚的直播內容與她的真實心境，也備受粉絲與外界矚目。