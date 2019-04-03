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鍾麗緹又爆懷孕　沉默1星期…老公「輕撫她肚子」鬆口了！

記者傅家妤／綜合報導

性感女神鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚2年，婚後一直想為老公拼生第四胎，日前她頻被拍到小肚微凸，疑似造人成功，近來她終於正面回應此事，她刻意身穿緊身皮褲現身，雖然否認了懷孕傳聞，但老公卻頑皮地輕撫她的肚子，還特別把耳朵貼上她的肚皮，逗樂現場眾人。

▲▼鍾麗緹新髮型讓張倫碩崩潰。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹、秒拍）

▲鍾麗緹婚後一直想再追生第四胎。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

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鍾麗緹3月25日被香港媒體拍到與婆婆一起在街頭逛街，當時她身穿藍色運動服，小腹微微隆起，乖巧地站在一旁陪伴婆婆選購、逛街，孕味十足，照片曝光後也掀起不少熱議。事隔兩天她與老公、婆婆現身機場，還刻意穿上寬鬆上衣，用外套遮住肚子，老公張倫碩將她緊緊摟住，夫妻倆的互動再次引發外界好奇，兩人是否真的造人成功。

▲鍾麗緹、張倫碩。（圖／CFP、翻攝自微博／鍾麗緹）

▲鍾麗緹穿皮褲現身機場，否認懷孕傳聞。（圖／CFP）

對此，鍾麗緹3日現身上海機場，刻意選擇了緊身皮褲、搭配白色T恤，腹部一片平坦，否認了懷孕傳聞，之後還撩起衣服，力證自己真的沒有懷孕。不過期間張倫碩卻玩心大起，對著鏡頭撫摸鍾麗緹的肚子，還將耳朵貼上，假裝老婆已經懷孕，逗樂現場眾人。

▲鍾麗緹、張倫碩。（圖／CFP、翻攝自微博／鍾麗緹）

▲張倫碩調皮撫摸她的肚子秀恩愛。（圖／CFP）

雖然兩人還未造人成功，但恩愛模樣已經讓網友羨慕不已，不少人也紛紛在網路上獻上祝福：「希望可以早日聽到你們的好消息」、「雖然這次又是誤傳，但還是希望你們可以很快迎來自己的寶寶」，掀起不少熱議。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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