范冰冰險被「好萊塢大片」踢出　導演曝新進度…翻轉了！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰先前因為逃稅風波，許多演藝工作都被取消，先前她曾宣布參演好萊塢電影《355》，不過因被揭發逃稅，一度傳出遭到製片換角，沒想到近日事情似乎卻出現了轉機，近來《355》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）受訪時，親口證實了范冰冰仍會參演。

▲范冰冰去年在坎城影展上宣布參演《355》。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

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范冰冰2018年在坎城影展上宣布將會參演《355》，不料事後卻被爆出逃稅，當時電影製作人就曾表示，如果范冰冰沒辦法以政府、電影發行人、大陸觀眾滿意的方式擺脫醜聞，便會開除她，以其他演員替代，稱電影團隊還在觀察及等待，會視情況做出決定，並沒有把話說死。

▲《355》演出陣容。（圖／CFP）

但近來《355》導演賽門金柏格在接受《Collider》的專訪時，透露電影劇本已經在修改潤色階段，預計將在2019年內開拍，他也表示主演並沒有改變，依舊是潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）以及范冰冰。

隨後被追問是否所有演員依舊有興趣參演，賽門金柏格也非常堅定地表示：「她們不只感興趣，而是給出了承諾將接拍。」此番話也間接證實了范冰冰並未遭到換角，電影目前也還在徵選男演員。