蘇菲、威廉回應《綠光森林》翻拍！　劉品言：讓大家見笑了

記者傅家妤／綜合報導

大陸先前傳出即將翻拍2005年的台灣偶像劇《綠光森林》，讓大部分網友都非常崩潰，過去的片段也一一被大家翻出回憶，甚至讓「立威廉氣質」、「劉品言演的蘇菲」，都登上了微博熱搜排行榜，足見討論度之高，劉品言3日也出面回應此事，「我跟著大家打開了我17歲的綠光森林，稚氣的嬰兒肥讓大家見笑了。」

▲《綠光森林》被傳出翻拍，許多網友都非常崩潰。（圖／翻攝自YouTube／jolene2233）

大陸近年來翻拍了不少過去的偶像劇，而近來網路上瘋傳了一份最新的大陸「首批備案網劇名單」，裡面就包含了《綠光森林》，似乎該劇將被拿出來翻拍，當時就有不少網友崩潰直呼：「又有一部青春時期的偶像劇要被毀了」、「到底誰能演威廉」，掀起不少熱議。

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▲由劉品言、立威廉、阮經天主演的《綠光森林》至今仍是許多網友的青春回憶。（圖／翻攝自YouTube／jolene2233）

沒想到，事隔2天後，不少粉絲因為翻拍消息傳出，找出了當年該劇的片段重溫，還在網路上引起瘋傳，甚至讓「立威廉氣質」、「劉品言演的蘇菲」、「綠光森林翻拍」等關鍵字登上了微博熱搜排行榜，有人認為當年立威廉身上散發的貴族氣質，是沒人能模仿的，也有人認為當年劉品言所飾演的「蘇菲」，也是無人能超越。

▲《綠光森林》翻拍讓過去主演都登上了微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

隨後，劉品言本人稍早也在微博上回應此事，稱看著自己17歲時候所飾演的片段，也被勾起了不少回憶，還說當年所飾演「蘇菲」時學到的勇敢，至今仍深深影響著她，「我相信也影響著回憶殺的你們，很感謝大家一起長大，讓們繼續追著愛與勇敢的幸福吧。」

而立威廉也特別發文表示，看見《綠光森林》可以帶給大家這麼多回憶，他也深受感動：「很多人跟我說，他小時候看我長大，在唸書時候的回憶就是看綠光森林，雖然也不覺得自己那麼老，但帶給大家的回憶也覺得很開心！很感謝當年的導演和演員工作人員一起熱血的拍片，到現在還記憶尤（猶）新。很期待新的綠光森林！」

▲立威廉、劉品言回應。（圖／翻攝自微博／立威廉、劉品言）