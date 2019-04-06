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深呼吸／《失控危城》：打不倒你的，將使你更堅強

影癮作動的電影空間 深呼吸

一個觀影經歷超過20年的影癡，自從國中時代入坑後就陷入影像的世界中，期..

《失控危城》海報。（圖／龍祥育樂多媒體提供）

▲《失控危城》。（圖／龍祥育樂多媒體提供，以下皆同）

文／深呼吸

本片是澳洲導演安東尼馬拉斯的第一部長片作品，雖然先前他僅僅只有三部短片作品，但這次長片處女作卻絲毫不見生澀令人非常驚豔，沉穩的運鏡跟嫻熟的敘事完全讓人感覺不出來是菜鳥導演，不過從他先前的短片在澳洲拿過不少獎項就不令人感到太意外，而在澳洲土生土長的他這次的製片團隊也有澳洲製片廠的參與。

在2008年的11月26日約晚上八點（印度時間），10名從巴基斯坦來的恐怖分子在孟買的戈拉巴上岸後隨即分頭搭上計程車前往孟買各個重要觀光據點準備展開大屠殺，這些據點包括賈特拉帕蒂希瓦吉終點站（簡稱CST車站）、利奧波德咖啡館、泰姬瑪哈酒店和歐貝羅伊三叉戟酒店、以及納瑞曼大廈等等。

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▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

而本片主要的場景都發生在泰姬瑪哈酒店，這間歷史悠久的五星級酒店在1903年就已開張營業，超過百年以上的歷史也讓它成為孟買人的驕傲也是精神性象徵的建築之一，招待過的重量級貴賓更是不計其數，包括美國總統柯林頓、法國總統席哈克、英國查爾斯王子、甚至披頭四跟滾石樂團的主唱米克傑格都曾經是這間酒店的座上賓，而且住過的旅客幾乎都讚不絕口，但在這個晚上卻被恐怖分子佔領瞬間變成了人間煉獄。

《失控危城》劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）

本片與一般改編真實事件電影最大不同之處是，一般這種真實改編的恐攻事件電影可能都在恐怖分子的襲擊畫面上有所保留比較著重在事件本身，但這部片卻完全不一樣，雖然它一樣強調事件本身，但在恐怖份子瘋狂開槍掃射的畫面上卻毫不保留，給觀眾最直接血腥的震撼教育。

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

而且導演為了力求真實讓演員更入戲，在拍片現場暗藏了很多音響時不時就播放震撼駭人的槍擊音效，也因此片中的所有演員的那種驚嚇反應都相當真實而不像是演出來的，但本片在震撼鏡頭之餘卻不帶太多煽動性的情緒在裏頭，片中沒有任何人跳出來耍個人英雄主義，也沒有刻意將恐怖份子妖魔化，而是從各個視角來帶入這些暴徒之所於這麼做的原因，而在這場悲劇也有許多的無名英雄為了保護客人堅守在工作崗位上只為了不讓更多人犧牲。

追根究柢會造成這次悲劇的原因其實不是突然發生的，早在1993年以來印度與巴基斯坦就因為宗教的問題而多次在印度境內發起一連串的攻擊事件，而這次恐攻事件中的10名暴徒其實都是年輕人，他們進行恐怖攻擊前在喀什米爾地區進行了相當長久的訓練，先從心理面操控洗腦他們，灌輸他們穆斯林受到的迫害讓他們仇視其他國家的人，然後再進行基本戰鬥訓練與高級戰鬥訓練，最後則是突擊訓練，也因此他們才能在短時間內屠殺掉這麼多的無辜百姓。

▲▼《失控危城》。（圖／《失控危城》劇照）

本片的演員群中不乏知名明星，如：戴夫帕托、納贊寧波妮阿蒂、艾米漢默、傑森艾塞克、亞努潘卡爾等等，但卻完全沒有明星光環，在片中他們就與當時的一般老百姓一樣：保護客人或是盡力讓自己生存下去，而這個不幸的可怕事件最終造成了超過500人傷亡。

▲▼《失控危城》。（圖／《失控危城》劇照）

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

雖然泰姬瑪哈酒店遭逢了這麼嚴重的恐攻事件，但幾乎是不到一年的時間飯店就將受損的部分重新修復完成，並且在這次事件滿一周年後邀請當時的房客們再度回到酒店參與盛大的慶祝活動，即使在面對死傷這麼慘重的事件，這間有著悠久歷史的飯店還是用它以客為尊與積極正面的精神來告知世人它依舊是那間熟悉的泰姬瑪哈酒店，想要看強調真實性的改編事件電影，本片筆者是給予高度肯定並推薦進戲院去了解這個曾經發生過的悲劇。

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深呼吸, 影癮作動-深呼吸的電影空間, 失控危城, Hotel Mumbai

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