深呼吸／《沙贊！》：這不是一部超級英雄電影

▲《沙贊！》。（圖／華納兄弟提供，以下皆同）

文／深呼吸

本片是由大衛.F.桑德柏格所執導，本來他只是個默默無名而且還負債累累的短片導演，但他在2013年時拍攝的一支短片《Lights out》卻在網路上瘋傳並突破千萬點閱率，也讓溫子仁慧眼識英雄注意到他將他攬入旗下，執導包括了將自己短片拍為長片也就是後來的《鬼關燈》以及《安娜貝爾：造孽》，將他視為自己的接班人，而在溫子仁成為了《水行俠》導演之後，桑德柏格隨後也接下《沙贊！》的執導筒。

******以下有微雷******

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故事講述一個十四歲的男孩比利貝特森，輾轉生活在數個寄養家庭之間，校園生活也並不如意，但是他有顆善良的心，被一名俱備神力的巫師選中，並賜予「沙贊」的神力。從此他只要喊出「沙贊！」就會立刻變身成年後的自己，穿上超級英雄的披風與緊身衣，成為另類的超級英雄。

為什麼說本片不是一部超級英雄電影呢？其實正確的說法應該說這不是一部「傳統超級英雄電影」，本片的本質其實是家庭親情電影與青少年追尋自我認同的電影，沙贊花了相當多的篇幅在講述一個從小走失的孩子雖然曾經生活在很多寄養家庭中卻始終找不到自己心中理想的親情，而不斷地逃家想要找尋自己生母，而後很幸運的雖然又有一個願意真心接納他的寄養家庭，包含父母與所有兄弟姐妹都是寄養家庭出身。

但他一開始還是排斥抵抗也不願真心接納這個家族，直到他找尋到生母卻得知殘酷的事實真相後，才了解到這個寄養家庭才是視他如己出的人，也才真正了改變了自己的想法。本片也在描述青少年擁有超能力後卻不懂得好好運用，而是拿來當作賺錢工具的心態上做了一定程度的著墨，艾許安傑將比利貝特森這個有著矛盾心境的青少年詮釋得相當不錯。

包含了飾演他「兄弟姊妹」的傑克狄倫葛雷瑟、葛雷絲富爾頓、費絲赫曼、陳琦燁、喬溫阿曼德也都有相當稱職的表現，當然柴克萊威飾演這個內心有中二魂的超級英雄沙贊絕對功不可沒，許多神來一筆的搞笑逗趣片段都能令觀眾捧腹大笑，而形象可正可邪最佳稱職綠葉的馬克史壯大叔本次飾演的反派依舊充滿個人魅力，而庫柏安德斯與瑪塔米蘭斯的養父母雖然戲分不多但都還算有記憶點。

雖說超級英雄只是本片的輔助，但本片在特效上的運用並不馬虎，該給的效果都有做足，在視覺場景上雖不若水行俠那麼驚人，但在劇情以及角色的成長曲線上都做得比水行俠好上許多，甚至最後的驚奇家族登場也讓筆者覺得相當驚喜，真要說缺點的話大概只有開場的前半段略為平鋪直敘沒有非常吸引人，但整體而言瑕不掩瑜，清明連假期間如果想要看歡樂又不低俗無腦的電影，本片是相當好的娛樂選擇。

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