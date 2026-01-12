第83屆金球獎完整得獎名單！《混沌少年時》、《一戰再戰》並列大贏家

記者潘慧中／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮已於台灣時間12日完美落幕，身為奧斯卡得獎的風向指標，今年的名單競爭激烈，電影類由名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導的《一戰再戰》（One Battle After Another）成為大贏家，一舉奪下最佳音樂及喜劇類電影、最佳導演、最佳劇本及最佳女配角共4項大獎。

▲《一戰再戰》。（圖／官方海報）



而電視類同樣不遑多讓，迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）憑藉細膩深刻的敘事橫掃4獎，包括最佳迷你影集、最佳迷你影集男主角、最佳電視男配角及最佳電視女配角。

▲《混沌少年時》。（圖／翻攝自Instagram／adolescence.netflix）



另一個引發全球熱議的焦點，則是K-pop文化在好萊塢的全面登頂。動畫電影《Kpop 獵魔女團》風光包辦「最佳動畫長片」及憑藉神曲〈Golden〉奪下「最佳原創歌曲」，這象徵K-pop元素已完全打進好萊塢主流獎項。

【最佳戲劇類電影女主角】

《哈姆奈特》潔西伯克利 (Jessie Buckley)

【最佳戲劇類電影男主角】

《這不只是個間諜故事》華格納莫拉 (Wagner Moura)

【最佳音樂及喜劇類電影女主角】

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

【最佳音樂及喜劇類電影男主角】

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

【最佳電影女配角】

《一戰再戰》堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor)

【最佳電影男配角】

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård)

【最佳戲劇類電視女主角】

《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）

【最佳戲劇類電視男主角】

《匹茲堡醫魂》諾亞懷利 (Noah Wyle)

【最佳音樂及喜劇類電視劇女主角】

《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

【最佳音樂及喜劇類電視劇男主角】

《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

【最佳電視女配角】

《混沌少年時》艾琳·多爾蒂（Erin Doherty）

【最佳電視男配角】

《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）

【劇情類電影最佳男主角】

《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）

【劇情類電影最佳女主角】

《性慾之死》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）

【最佳劇本】

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

【電影和票房成就獎】

《罪人》

【最佳電影類導演】

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

【最佳原創歌曲】

〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》

【最佳動畫長片】

《Kpop 獵魔女團》

【最佳外語片】

《這不只是個間諜故事》

【最佳戲劇類影集】

《匹茲堡醫魂》

【最佳迷你影集或電視電影】

《混沌少年時》

【最佳音樂及喜劇影集】

《片廠風雲》

【最佳音樂及喜劇電影】

《一戰再戰》

【最佳戲劇類電影】

《哈姆奈特》

【最佳Podcast節目】

《與艾米波勒暢談》（Good Hang with Amy Poehler）

【最佳電視單口喜劇表演獎】

《終有一死》瑞奇賈維斯（Ricky Gervais）