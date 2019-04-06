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宇宙人小玉爆分手首露面！　無奈抽月老籤「只有39分」

記者關韶文／台北報導

「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭第三天開唱，宇宙人6日現身信義區，為音樂祭打頭陣，把宇宙大舞廳的歡樂氣氛帶到現場，同時，也是宇宙人小玉爆出分手後首次露面，而他也在現場抽出了屬於自己的月老籤。

宇宙人去年唱遍坎城、巴黎、廈門、深圳、廣州、北京、杭州、上海、香港、高雄、台中、新加坡等城市，「我們的探險計劃」巡迴人生累積滿滿能量後，正為新專輯的前置投入準備的他們他們開心地說：「很久沒在台北戶外表演很興奮。」

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

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▲▼宇宙人信義區開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

阿奎透露很常來信義區逛街，曾一時興起到專櫃測肌齡，沒想到居然「超齡」測到38歲，讓他笑說：「所以還是好好做音樂。」他們感念一路以來各地宇宙友的陪伴，邀請在場的宇宙友團圓合唱暖心單曲《一桌菜》，烹調最美的「一桌菜」，為宇宙人餵飽了一整年份的勇敢，轉換為滿滿創作能量的宇宙人也預告將推出新單曲與歌迷見面。

此外，這也是宇宙人小玉被爆出分手後首次公開露面，當時消息爆出時，宇宙人所屬相信音樂就曾回應，「退回好朋友關係，但大家都還是好朋友」。小玉在現場抽月老籤，無奈抽到「告白指數只有39分」，但他戲稱自己從來不主動告白，因此沒有影響。

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宇宙人, 相信音樂新聞, 小玉

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