影射前總理縱慾數百辣妹！名導燒6.3億遭「本尊關切」過程超驚險

記者林映妤／台北報導

曾以《絕美之城》勇奪奧斯卡獎的義大利名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino），每部電影拍攝成本所費不貲，新片《上流世界》更刷新紀錄，豪擲2100萬美金（約新台幣6.3億元）拍出一場場酒池肉林的豪奢派對，呈現權貴生活的紙醉金迷。

該片藉義大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的沉迷權慾，反映現代年輕人的名利薰心現象。為真實呈現豪奢場面，索倫提諾不僅砸重金買下地中海度假小島別墅來進行拍攝，更邀請數百名性感辣妹登島開趴，意圖重現貝盧斯科尼最惹爭議的夜夜夜狂，不料竟因此接獲他本人來電關切，還願意大方出借自宅拍攝，讓索倫提諾一時驚呆。

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▲▼《上流世界》大膽影射義大利前總理縱慾享樂。（圖／海鵬提供）

《上流世界》大膽影射前總理縱慾享樂，消息一出，嚇得原製作公司取消合作，深恐因此招致政商高層修理。但索倫提諾仍堅持不降成本、不改主題，還自掏腰包買下地中海小島別墅展現拍片決心。加上他之前為HBO賺進大把鈔票功業彪炳，金主終於心甘情願端出6.3億，供他大顯身手。

電影描述野心勃勃的年輕商人（里卡多史卡馬西奧 飾）一心攀搭權貴，特別買下豪宅、擺出酒池肉林陣仗，引誘性好女色的前總理貝盧斯科尼（托尼瑟維洛 飾）上勾。年輕人浪擲青春，只為追求名利；年邁人擁有金錢地位，一心卻想貪戀青春。

▲▼《上流世界》拍出紙醉金迷的世界。（圖／海鵬提供）

有趣的是，該片開拍前，索倫提諾有天竟接到前總理貝盧斯科尼來電，邀他共進午餐。席間2人談到拍片不易，貝盧斯科尼突然話鋒一轉，竟主動示好「要不要直接來我家拍攝？」還當場同意出借他傳說中的「慾望豪宅」，讓索倫提諾一時驚呆。

這個突如其來的「好意」，反讓索倫提諾見識到他高超的社交手腕，不僅不為所動地當場拒絕，更直言「我不會在乎你對這部片的想法」，狠擋黑手介入、膽識令人讚嘆！《上流世界》4月19日上映。

▲面對前總理關切，索倫提諾不為所動斷然拒絕。（圖／海鵬提供）