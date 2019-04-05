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柯有倫宴娶美嬌娘「哭到臉漲紅」　弟弟戳心告白...全場陷淚海

記者韓景樺／綜合報導

藝人柯有倫和圈外女友Donna去年11月登記結婚，3月29日則在香港補辦喜宴，因父親柯受良（小黑）生前人緣好，在香港擁有眾多老友，因此當天許多父執輩的巨星賓客也現身見證小倆口的幸福時刻。而婚宴畫面在日前終於曝光，柯有倫弟弟的一席感性致詞，讓新郎當場淚崩，場面超感人。

▲▼柯有倫婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

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▲柯有倫因為弟弟的一番話爆哭。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

柯有倫的婚宴場地選在香港淺水灣，從空拍畫面看下去，整片的蔚藍海景和米色的沙灘顯得愜意而浪漫。在結婚儀式上，被Donna挽著的柯有倫看來有些緊張，但仍稱讚老婆是他生命中見過最善良的女孩子，並感性告白「有一個人真的可以進入到我的世界，我的心裡面，把我的心給安定下來」，讓台下的媽媽看著也露出了欣慰的笑容。

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲柯有倫的婚宴現場來了超多巨星，歌神張學友、名導陳可辛和吳君如夫婦都是座上賓。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

而柯有倫的弟弟接著也上台致詞，他強忍住語氣中的哽咽說道「我們不管怎麼吵怎麼鬧，不管經過多低多高，老哥，我的心裡永遠有你！」當想起過世的父親，他也語帶顫抖地說出了對哥哥的感謝「老爸不在的這段時間，老哥你辛苦了，真的！」一番話讓站在台下的柯有倫聽了瞬間淚崩，微微低著頭哭到滿臉漲紅，賓客們也感動地忍不住頻頻拭淚。

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲柯有倫在香港辦婚宴。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

柯有倫弟弟在最後也不忘向哥哥喊話，要他為了媽媽、老婆「今後每天都給我Wake up，無畏無懼的進入零度空間」，巧妙把柯有倫過去的歌名都嵌在了話裡，惹得他邊哭還邊激動地揮了揮拳頭。

而當弟弟致詞結束走下台時，柯有倫也忍不住迎上前去，用力地一把擁住了他，2人緊抱著對方，還不時拍拍彼此的背，讓台下的觀眾們看了也紛紛為兄弟倆的深厚感情鼓掌，場面十分溫馨感人。

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲▼柯有倫的婚宴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

▲柯有倫和弟弟相互擁抱。（圖／翻攝自YouTube／Playground Wedding）

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柯有倫, 柯有倫弟弟, Donna

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