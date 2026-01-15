《女神降臨》文佳煐3月訪台見粉絲！「全場HI-BYE」倒數2天開賣

記者吳睿慈／台北報導

人氣女演員文佳煐要來台北近距離會粉絲！她日前剛主持完金唱片大巨蛋頒獎典禮，今（15日）宣布將於3月1日於台北Legacy Tera舉辦見面會，這次將首度來台北會粉絲，文佳煐難掩滿心期待，也祭出全場HI-BYE歡送福利。

▲文佳煐特地與粉絲道上新年問候。（圖／星樂全球提供）



即將再次來台北會粉絲，文佳煐除了向粉絲道新年快樂外，也透過問候影音發出邀請：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」

對於首次亞巡粉絲見面會，文佳煐特別調整滿滿的工作行程全面進行舞台準備，由於上一次2023年首爾見面會創下超高口碑，粉絲各個好評不斷，因此這次見面會可謂是「只有文佳煐能超越文佳煐」的態度企劃，文佳煐也表示，不光是主題名稱、內容編排甚至是互動環節，她皆親自參與跟團隊的討論，「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念」。

▲文佳煐即將在3月來台舉辦見面會。（圖／星樂全球提供）



票價共分VIP區5280元、A區4280元、B區3280元與愛心席1640元，文佳煐也祭出灑糖福利，包括全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1對20人團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等，其中為紛絲親自署名的拍立得，更是絕無僅有的超珍貴。活動起售時間17日12點於KKTIX售票。