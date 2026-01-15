資深男團太狂了！　一發片「吳宗憲、陳美鳳都說話」還有眾星力挺

記者蔡琛儀／台北報導

成軍超過十年，由杜家慶、杜紹穎組成的原住民男團「黑旋風」推出全新創作專輯《Just 杜 it》，日前舉辦發表會，綜藝天王吳宗憲、陳美鳳特別以影片方式送上祝福，還有不少圈內好友紛紛來力挺。

▲▼ 黑旋風發片，眾星力挺。（圖／風潮音樂提供）

原來他們的專輯名稱靈感正來自吳宗憲過去的玩笑建議，曾笑稱專輯名稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓黑旋風自嘲「怎麼越聽越可憐」，最終兩人結合共同姓氏「杜」，誕生出《Just 杜 it》，呼應他們一路走來的音樂態度，不是準備好了才出發。

《Just 杜 it》是一張關於「開始」的作品，記錄黑旋風十年來在演藝圈打拼的掙扎與成長。其中〈KAMA 父親〉被視為寫給爸爸的一封信，杜家慶錄音時數度落淚中斷，歌曲更收錄父親多年前演奏的口琴片段，旋律竟與作品完美契合，讓他直呼一切彷彿早有安排。

▲▼ 黑旋風發片，梁文音、王宏恩、黃仲崑與黃遠父子力挺。（圖／風潮音樂提供）

新專輯也獲得演藝圈好友力挺，包含金曲歌王王宏恩、黃仲崑父子、梁文音等人齊聚祝福，被笑稱是「音樂三代同堂」。梁文音透露與黑旋風相識超過十年，情誼深厚，現場氣氛溫暖熱鬧。

值得一提的是，杜紹穎此次全程擔任爵士鼓演奏，為此重新拾起多年未碰的鼓棒，錄音壓力一度讓他想放棄，所幸成果獲得一致肯定。專輯收錄八首作品，橫跨流行、節奏與母語創作，也是黑旋風首次全程親自製作，呈現最真實的自己。