ONE OK ROCK登上大巨蛋售票公開！8種票價月底開搶

記者吳睿慈／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK重磅宣告新年重返亞洲，帶著世界巡迴《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》於4月25日首度站上臺北大巨蛋開唱，成為史上第一組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人！公布亞巡場次之際， ONE OK ROCK在社群平台向樂迷喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」門票將於1月31日中午12點在KKTIX售票系統全面啟售， 國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日中午12點起至23點59分在KKTIX售票網站搶先購票，限量售完為止。

▲ONE OK ROCK登上大巨蛋售票公開。（圖／KKLIVE提供）



《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour》亞洲巡迴將於二月從曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開生涯最大規模澳洲巡迴。ONE OK ROCK 繼征服高雄世運主場館後，將登上更具代表性殿堂級場館 「臺北大巨蛋」，4月25日為樂迷打造一場能量磅礴、一生必體驗一次的搖滾盛會。門票將於1月31日中午12點KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日中午12點起至23點59分在KKTIX售票網站搶先購票，限量售完為止。

▲ONE OK ROCK開唱8種票價月底開搶。（圖／KKLIVE提供）



2025年，ONE OK ROCK邁入成軍20週年，展開全新世界巡迴演唱會《DETOX》，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱兩日，吸引超過十萬人朝聖，日巡在巨蛋及體育館等演出一票難求。隨後一路巡迴至歐洲各大城市，且在法國巴黎擔任傳奇樂團聯合公園 Linkin Park八萬人演唱會的開場嘉賓，再次印證ONE OK ROCK在國際搖滾樂壇的頂尖影響力。

ONE OK ROCK巡迴同名最新錄音專輯《DETOX》深受全球樂迷喜愛，其中話題主打單曲〈Tropical Therapy〉在療癒與鼓舞之間，以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口，展現ONE OK ROCK進化全新面貌，也成為他們至今最能引發全球聽眾共鳴的代表作之一。