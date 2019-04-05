《魂囚西門》值得看嗎？心理師連鬼都能治　看完最後一集就知不荒謬

文／Amazing



※溫馨提醒，以下內容有大量劇透，請自行斟酌觀看

由蕭敬騰、鄭宜農、郭碧婷、謝盈萱主演的《魂囚西門》，為今年的台劇復興，開啟了春季序幕，這部將心理諮商與靈異鬼神結合的懸疑劇，從一開播就受到大家熱烈關注。



（圖／《魂囚西門》劇照）

改編自心理諮商師作家九色夫的同名小說，全劇共六集，描述一位從美國返台的王牌心理師魏松言（蕭敬騰飾），在西門町的一處創辦了「綠之門心理工作室」，與學妹劉早雲（鄭宜農飾）一起工作。但是台灣尚未形成諮商風氣，加上魏松言本身固執的性格容易與個案起衝突，工作室遲遲沒什麼客人上門。

雖然沒有客人，可是卻漸漸有些靈異的不速之客到來──外表優雅美麗，疑似遭流氓鬼魂附身的女子余秀淇（謝盈萱飾）、在鬼門關前徘徊，因為過往戀情缺憾而無法離開的早雲奶奶（沈海蓉飾）、以及來自2036年的女高中生，疑似生前遭家暴虐待的瑪麗（詹宛儒飾）。

請繼續往下閱讀...

透過三位鬼魂的故事，《魂囚西門》想說的是心理學中的「未竟之事」，也就是如果心中有遺憾，靈魂就會一直往那個地方追尋，不管是人是鬼都一樣。所以心理師魏松言決定用他的專業，為這三位鬼魂諮商，解開他們心中的結，讓他們得以放下此生，好好往下一個階段走去。

在此同時，魏松言也面臨與女友（郭碧婷飾）感情上的挑戰，在這個過程中發現他自己的心魔，藉由協助鬼魂的過程裡，其實也在救贖自己。

劇情節奏緩慢、角色堆疊不夠深刻

這是一個很有意思的故事，結合了越來越多人關注的心理學、神秘學、生命哲學等思考，原著九色夫的小說也非常受歡迎。但是改編成劇本後，整體的節奏、角色魅力、劇情堆疊都不夠深刻有力。

舉例來說，其中一條支線的余秀淇，在四次來到諮商室的過程中，並未隨著每次諮商，讓觀眾得到更多推進的訊息，只是不斷演繹在優雅淑女與黑道流氓之間的轉變。一直到第四集最後，才由余秀淇請魏松言代轉一封給哥哥的信，揭露出這條支線的謎底──她曾經是黑道大哥夫人，後來與大哥的弟弟外遇，兩人被追殺，弟弟因此死去，導致她在悲痛下幻想出另一個人格，所以並不是被鬼魂附身。

雖是為了將謎底與轉折留到最後，經由前面四集的鋪墊後才在第五、六集揭開，但是前面的漫長步調恐怕會讓觀眾失去耐心，沒辦法追到最後一集。我自己就是看了兩集就先放棄的觀眾，後來看到朋友說：「最後一集大反轉，居然到最後一集才變好看！」我才繼續把它追完。



※注意，還沒看過劇情的酸酸快回頭！下文有大量《魂囚西門》爆雷，請斟酌閱讀



（圖／《魂囚西門》劇照）

主角魏松言本身的故事，是全劇最大的爆點，在最後一集會發現原來他自身是精神病患者，在當年於美國執業時，因為其中一位患者的自殺，讓他失去名聲與執照，他無法接受這一切，在創傷壓力下選擇性失憶。女友為了幫助他重回現實，與心理師早雲一起規劃了專門的療程，讓魏松言在綠之門心理室假裝重新執業，藉由這個過程連結起曾經的記憶，頗有電影《隔離島》的影子。

不過關於這個爆點，觀眾在前面只能片段看到他的病患自殺的記憶，沒有其他更多線索可以拼湊。當真相揭開時，只會覺得「喔，劇本是這樣安排的」，而不是「哇，恍然大悟，難怪他之前某一段說了一句暗示的話」。

另外在角色刻畫上，魏松言本身的特質也未展現深刻，比如他原本在美國應是不可一世的驕傲姿態，而後重重衰落才能顯出落差，又或是在真相大白後，他說了爸媽從小拋棄他形成的心理傷痛，也只用一句話帶過，未在其他細節中演出對他性格的影響。角色堆疊不夠扎實，讓觀眾在最後的翻轉不夠震撼，是很可惜的地方。

期待看到更多心理疾病的解釋、與台灣諮商現況的描述

在議題部分，難得有心理諮商專業的戲劇，我本來很期待他會讓觀眾更加了解諮商，但是很多地方只用一句話描述，比如余秀淇的病症是「結離性身份障礙」，也就是俗稱的多重人格，劇情並未就這個症狀給予更多的敘述，比如生成的脈絡、有過的案例、事後該如何給予治療等，只用了一句話破解，然後余秀淇就自動好了。

另外，因為主角本身是美國回來的諮商師，對於台灣與美國諮商風氣的不同，應該也是可以在戲裡頭再多提到的部分，讓觀眾可以大概了解現況，為何台灣的諮商不興盛，有著什麼樣法規、制度、觀念上的不同，美國又是如何看待這件事呢？

如果這些原本生硬、高冷的專業心理資訊，可以透過戲劇易懂的方式，同步傳遞給觀眾，一定可以讓本劇的獨特性與價值感再提高。

演員表演冷靜拘束，謝盈萱人格轉換精彩

最後來聊聊演員的部分。不確定是因為角色設定，或是演員選擇的表演方式，大部份時候整體表演都鮮少情緒起伏，偏向壓抑、冷感。

比如有一幕，是工作室疑似鬧鬼，物品亂飛、電視突然打開，還吹起一陣怪風。應該是要讓人驚嚇的場面，可是蕭敬騰和鄭宜農反應卻很冷靜，沒有害怕恐懼之感，甚至還平靜地說：「現在是怎樣？」整體氣氛無法真正懸疑起來。

角色之間的情感也不夠有說服力。比如郭碧婷與蕭敬騰的情侶之情，或是鄭宜農與沈海蓉的祖孫之情，都顯得拘束、冷淡，即使是後來劇情較為起伏的生死離別，或是彼此恩愛擁抱的場面，都還是讓觀眾覺得難有共鳴，無法同喜同悲，很像黏不牢的貼紙，感覺浮浮的，容易出戲。



（圖／《魂囚西門》劇照）

蕭敬騰、鄭宜農、郭碧婷三位都是我很喜歡的藝人，也有個自的魅力與特色，可能就是因為個人特質太鮮明，導致在戲裡他們一樣充滿「仙氣」，仍舊是他們自己，並未脫離自我真正進到角色裡，角色本身的設計也沒有更多可以發揮的空間。

唯一讓我看得過癮的，就是金馬影后謝盈萱的演出。要在淑女與流氓之間轉變，操著台語大罵髒話，讓人信服她體內真的有個流氓附身了。有一幕甚至要在十秒內轉換三次，時而嬌弱，時而暴戾，精彩的演出讓許多網友都一致讚嘆！不過因為旁邊的角色沒有一起飆戲，個人激起的火花還是顯得孤單呀！



（圖／《魂囚西門》劇照）

題材出發點創意有趣，整體呈現可以更好

雖然以上提了很多呈現上比較可惜的地方，但總體其實已突破近年來台劇的表現，希望他可以拍得更好，吸引更多的海內外觀眾呀！

在心理與精神疾病日益受到重視的現在，很需要這樣的一部戲，帶社會去認識心理諮商這件事，不管是諮商的方法、過程，心理師本身會面臨的挑戰，以及諮商能帶來的轉變等等，都需要更多的了解。

而本劇最特別的地方是，它將人與鬼的界線輕輕抹開了，讓我們知道在生命的不同形式裡，缺憾與失落都是一樣的。作為一個還活著的人，能做的就是正視心中的遺憾，努力把握還可以改變的時刻，不在死亡後仍緊抓不放，我們才得以跨越綠之門，開啟從今往後不同的生命，走向真正的圓滿。

題材創意★★★★★

劇情設計★★☆☆☆

角色刻畫★★☆☆☆

演員表現★★★☆☆

總體表現★★★☆☆

同步推薦心理／精神相關影集

如果你喜歡這類的影集，以下幾部再推薦給你：

1.韓劇《沒關係是愛情啊》：經典韓劇，由趙寅成、孔曉振主演，描述兩位在生活、愛情、家庭裡受過傷的人，如何相互療癒，重新面對自己，進而展開新生活的故事。

2.美劇《捫心自問》：從心理師保羅的角度出發，描寫他與個案的每週對談，呈現治療過程的狀況，一窺諮商的專業現場。

3.日劇《心理醫生》：由竹野內豐飾演的年輕心理師，以他獨特的治療方式，為每位到訪的患者抽絲剝繭，找到最適合的解方。

4.日劇《明日的約定》：井上真央飾演高中心理師，在面對學生自殺的懸案中，一步步揭示校園、家庭、社會面臨的精神壓力，以及她自己與母親的多年心結。