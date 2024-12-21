張惠妹謝大巨蛋「讓我又可以回台北」：請大家一定要來看棒球賽！

記者蔡琛儀／台北報導

天后歸來！張惠妹（阿妹）今（21日）在台北大巨蛋開唱，也是第一位站上大巨蛋的女歌手，吸引4萬歌迷來朝聖，這也是她睽違2年多在台北的演出，開場她穿上要價170萬元的紅色女戰士裝，胸前大開火辣事業線，唱完〈好膽你就來〉後，阿妹開心表示：「我要謝謝大巨蛋，讓我又可以回來台北唱歌，你們也知道我很想回來台北唱歌，蠻不容易的，可是我們現在有一個這麼棒這麼棒的場地，大巨蛋真的太嗨了！」

▲張惠妹身上的女戰士裝要價170萬元。（圖／聲動娛樂提供）

第一場阿妹情緒就亢奮到不行，她笑說：「其實像就是托棒球的福，我沾了它的光，因為我們想要看棒球，可以來這麼好的場地，有沒有很光榮驕傲？所以我們可以偷偷地借一下，如果以後有棒球比賽，大家一定要來現場支持好嗎！」不忘幫棒球賽拉票宣傳。

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而阿妹講到一半，突然喊：「電扇可以開大一點嗎？」直率又可愛的一句話逗樂全場粉絲。而她也鄭重介紹坐在包廂區的88歲媽媽、三哥、大姐還有妹妹們全家人，畫面中也看到男友Sam人在包廂。她坦言前兩天開始就因為興奮又緊張，想東想西，沒有睡得很好，「但今天上台前所有幕後工作人員大家圍在一起的時候，我覺得我應該要心安了，因為每個人都做了最大最棒的工作、最大的努力把這個演唱會呈現出來，請大家給我的團隊最熱烈的掌聲！」

▲張惠妹開心終於回到台北演出。（圖／聲動娛樂提供）

接著阿妹在喝水時，突然瞄到台下有一排歌迷高舉她的超大照片，讓阿妹驚呼：「嚇我一跳！好可怕喔，那是我嗎？會不會嚇到人，你們是這樣坐車坐來的嗎？」打趣說：「感覺好多阿妹看著我。」但不忘向歌迷道謝：「謝謝你們，我愛你們。」