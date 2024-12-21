ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／INFINITE唱到一半⋯他脫了！敞開養眼腹肌　謀福利：L脫我再脫

記者吳睿慈／綜合報導

人氣韓團INFINITE迎來15週年，連續兩天在林口體育館與INSPIRIT（粉絲名稱）共度美好時光，演唱會21日揭開首日序幕，6位成員聖圭、東雨、優賢、成烈、L、成種穿著西裝外套帥氣現身，一連帶來3首超夯歌曲，甫開場氣氛就相當炸裂，全場粉絲跟著尖叫。

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲INFINITE一連兩天在台開唱。（圖／記者呂佳賢攝）

INFINITE於21日透過「15週年演唱會」在林口體育館與歌迷，6人打扮以黑色為主穿著亮鑽上衣、西裝褲，秀出比例完美身材，賣力唱跳〈Last Romeo〉、〈Paradise〉、〈The Eye〉，全場氣氛超嗨。他們相隔1年再度訪台舉辦演唱會，成員興奮用中文打招呼「我們在這裡」、「大家開心嗎」、「我們喜歡你們」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲INFINITE台灣歡慶15週年。（圖／記者呂佳賢攝）

團體賣力演出，粉絲則是驚喜出奇不意，才唱完3首歌就準備手幅應援「我們會永遠在彼此身邊」，由於時間點過早，聖圭疑惑提問「現在這個時間點是對的嗎」，台下大喊「對」，他們才恍然大悟：「是打算先看完再開始演唱會是嗎？」

出道15年，INFINITE從男孩蛻變成成熟男人，在唱到〈Inception〉時，東雨脫掉外套露出透視裝上衣，他表示「這是我最喜歡的歌，10年前有美感跟可愛的感覺，現在則是性感。」但馬上被成員虧「你到底是要脫還是要穿好，為何裡面是透視裝」，隨即又cue成種與優賢跳骨盆舞，氣氛超歡樂。

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲INFINITE賣力唱跳。（圖／記者呂佳賢攝）

在唱到〈Back〉時，INFINITE要求聖圭隨機改歌詞，把韓文的「錢包」、「抽屜」兩個單字唱成中文，他真的照做，現場氣氛雖然好笑，但優美的聲音唱出中文絲毫不違和，更證明了全團開麥真唱。

▲▼韓團INFINITE林口演唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲INFINITE東雨穿透視裝秀出好身材。（圖／記者呂佳賢攝）

成烈為了演唱會勤練身材，在唱到〈祈禱（梅德爾的悲傷）〉時，他大展結實肌肉、冰塊盒腹肌，敞開胸前的造型，光是一現身就引起陣陣尖叫聲，但他唱完2首歌馬上就把扣子扣緊緊，令全場成員都喊可惜，要求他「安可」，他則笑喊：「只要L脱我就脱！」優賢急忙阻止「現場有很多學生，成烈你想脫再脫」。

演唱會尾聲，優賢感謝致謝粉絲到場，「希望所有人裝載美好回憶再回去，謝謝你們」，成烈承諾「會更常來見你們」，溫馨劃下活動句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

直擊／張惠妹開唱「花籃全是大咖巨星」　周杰倫、小S超幽默！

直擊／張惠妹開唱「花籃全是大咖巨星」　周杰倫、小S超幽默！

直擊／林家正也來看張惠妹了！　帥氣現身大巨蛋全場暴動

直擊／林家正也來看張惠妹了！　帥氣現身大巨蛋全場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

INFINITE, 聖圭, 東雨, 優賢, 成烈, L, 成種

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／INFINITE唱到一半⋯他脫了！敞開養眼腹肌　謀福利：L脫我再脫
  2. 林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻
  3. SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」
  4. 袁艾菲千萬美宅遭巨猴「入室搶劫」！　愛貓險被攻擊她急吼
  5. 張惠妹謝大巨蛋「讓我又可以回台北」：請大家一定要來看棒球賽！
  6. 直擊／統神親哥哥國動到場了！孤單坐雙人沙發　網喊：真的愛弟弟
  7. 直擊／張惠妹震撼攻蛋：聲音在哪裡　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄
  8. 林志玲冬至「曬凍齡素顏照」　俏皮嘟嘴賣萌網全暈了
  9. 英熙登陸高雄港！台灣創紀錄「最大海上娃娃」　600無人機重現《魷魚》角色
  10. 直擊／林家正也來看張惠妹了！　帥氣現身大巨蛋全場暴動

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366