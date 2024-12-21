直擊／INFINITE唱到一半⋯他脫了！敞開養眼腹肌　謀福利：L脫我再脫

記者吳睿慈／綜合報導

人氣韓團INFINITE迎來15週年，連續兩天在林口體育館與INSPIRIT（粉絲名稱）共度美好時光，演唱會21日揭開首日序幕，6位成員聖圭、東雨、優賢、成烈、L、成種穿著西裝外套帥氣現身，一連帶來3首超夯歌曲，甫開場氣氛就相當炸裂，全場粉絲跟著尖叫。

▲INFINITE一連兩天在台開唱。（圖／記者呂佳賢攝）



INFINITE於21日透過「15週年演唱會」在林口體育館與歌迷，6人打扮以黑色為主穿著亮鑽上衣、西裝褲，秀出比例完美身材，賣力唱跳〈Last Romeo〉、〈Paradise〉、〈The Eye〉，全場氣氛超嗨。他們相隔1年再度訪台舉辦演唱會，成員興奮用中文打招呼「我們在這裡」、「大家開心嗎」、「我們喜歡你們」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲INFINITE台灣歡慶15週年。（圖／記者呂佳賢攝）



團體賣力演出，粉絲則是驚喜出奇不意，才唱完3首歌就準備手幅應援「我們會永遠在彼此身邊」，由於時間點過早，聖圭疑惑提問「現在這個時間點是對的嗎」，台下大喊「對」，他們才恍然大悟：「是打算先看完再開始演唱會是嗎？」

出道15年，INFINITE從男孩蛻變成成熟男人，在唱到〈Inception〉時，東雨脫掉外套露出透視裝上衣，他表示「這是我最喜歡的歌，10年前有美感跟可愛的感覺，現在則是性感。」但馬上被成員虧「你到底是要脫還是要穿好，為何裡面是透視裝」，隨即又cue成種與優賢跳骨盆舞，氣氛超歡樂。

▲INFINITE賣力唱跳。（圖／記者呂佳賢攝）



在唱到〈Back〉時，INFINITE要求聖圭隨機改歌詞，把韓文的「錢包」、「抽屜」兩個單字唱成中文，他真的照做，現場氣氛雖然好笑，但優美的聲音唱出中文絲毫不違和，更證明了全團開麥真唱。

▲INFINITE東雨穿透視裝秀出好身材。（圖／記者呂佳賢攝）



成烈為了演唱會勤練身材，在唱到〈祈禱（梅德爾的悲傷）〉時，他大展結實肌肉、冰塊盒腹肌，敞開胸前的造型，光是一現身就引起陣陣尖叫聲，但他唱完2首歌馬上就把扣子扣緊緊，令全場成員都喊可惜，要求他「安可」，他則笑喊：「只要L脱我就脱！」優賢急忙阻止「現場有很多學生，成烈你想脫再脫」。

演唱會尾聲，優賢感謝致謝粉絲到場，「希望所有人裝載美好回憶再回去，謝謝你們」，成烈承諾「會更常來見你們」，溫馨劃下活動句點。