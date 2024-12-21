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小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

記者王靖淳／綜合報導

房產專家SWAY最近上節目《新聞挖挖哇》，與主持人鄭弘儀討論女星小S的豪宅帝寶管理費用，其中提及帝寶內的公設游泳池用途引發熱烈討論。SWAY透露，帝寶的管理費以每坪200元計算，而游泳池並非主要用來游泳，而是用來營造氛圍與「做效果」。

▲▼小S（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

▲小S。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

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SWAY解釋，帝寶的游泳池更多是用來展示高端生活方式的場地，常被用住客拿來舉辦派對，住戶會在泳池旁攜友小酌，而非真正下水游泳。為此，他直言：「你看哪個小孩子、哪些名人會下去嗎？不可能，可是名人朋友的小孩會，還是有人會去游泳。」SWAY也補充，以帝寶約200坪來計算，每月的管理費高達4萬元。

▲▼帝寶管理費（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲帝寶管理費一坪200。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

影片內容曝光後，立即吸引網友留言討論，有網友分享自身經歷指出：「我家17戶而已，沒什麼服務，一個月管理費也兩萬！」另一名網友直言，許多建商為了提高房價，特意設置大量公設，但這些設施在交屋後卻往往很少能正常運作，甚至成為住戶之間的爭議點。還有網友認為，游泳池不只浪費空間，更是水資源的浪費，甚至建議政府應要求設置泳池的大樓繳交10倍的水費，才能彰顯資源分配的公平性。

▲▼網友留言。

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

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