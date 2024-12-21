林莎與元元簽書會　送粉絲裸胸抱枕好害羞

記者葉文正／台北報導

林莎與元元再度合體！兩人最新合作的雙人寫真書《禮物 Gifts》於先前正式亮相，書中將對粉絲的感謝轉化為心意滿滿的「禮物」。除了書中的「禮物」還不夠！兩位女神更於今日12/21(六)現身板橋環球購物中心，盛大舉辦新書見面簽名會與大家相見，和來到現場的粉絲朋友們零距離互動，更親自籌備抽獎活動來回饋粉絲們的喜愛與支持，帶來了滿滿的誠意與驚喜，成為冬季最熱活動！



▲林莎(右)跟元元簽書會吸引不少粉絲。（圖／尖端出版提供）

本次活動特別邀請了兩位的好友黃小愛來擔任特別主持，並邀請何晨瀧攝影師親臨現場與粉絲互動，元元也特別邀請媽媽小玲到現場與粉絲們共同分享這份喜悅。談及寫真內容，元元笑稱媽媽不喜歡她穿得太多，媽媽表示相當喜愛兩人一起拍攝的的寫真，而元元的媽媽小玲與林莎的感情也相當深厚，兩人更相約活動結束後一同吃飯，讓主持人黃小愛直呼林莎與元元共享家人，就像一個大家族，氣氛溫馨又有趣。

▲林莎(左)跟元元獻上裸胸抱枕。（圖／尖端出版提供）

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主持人黃小愛更為現場的粉絲們謀福利！凡現場購買五套書籍的粉絲，能與林莎、元元進行特別互動，拍攝臉頰愛心合照，讓人十分羨慕。為了回饋粉絲們的厚愛，林莎與元元更親自籌備了神秘抽獎活動，現場抽出10位幸運粉絲，將獲得合照簽名拍立得及親簽抱枕等獎品，讓來到現場的粉絲們滿載而歸，冬至的氣氛瞬間溫暖起來！



兩位女神特別盛裝出席，穿著性感可愛的白色洋裝，展現她們最可愛且充滿氣質的一面。在訪談過程中，林莎分享了她對婚紗造型的喜愛，並表示拍攝出的氛圍讓現場的所有人都感動不已。元元則表示，對水球場景印象深刻，她與林莎認真打水仗，並透露書中記錄了她與林莎認真玩耍的純真模樣。除此之外，林莎在《元汁元味》元元寫真書中擔任攝影師的體驗也成為焦點，元元透露，在拍攝過程中，林莎會趴在她身上拍攝，並使用煉乳等道具來創作出非常有趣且創意的作品，展現了林莎對拍攝的熱情。



今日的新書見面簽名會吸引大量粉絲熱情參與，許多粉絲一早前來排隊，其中一位粉絲搶先拿到第一張號碼牌，讓其他粉絲紛紛向他請教「如何成功搶先」，粉絲們不畏寒冷，早早來到現場，只為能夠近距離與女神們互動。今天未能到場的粉絲們也別灰心，兩位女神貼心安排了兩場新書見面簽名會，除了今日的台北場，也將於12/28(六)在高雄環球購物中心再次與大家見面！屆時林莎與元元也同樣準備許多禮物要送給大家！好奇女神們準備了什麼嗎？12/28(六)到現場一探究竟吧！無論您身處北部還是南部，千萬不要錯過12/28(六)與林莎、元元見面的最後機會！讓這份來自女神的禮物，與您一同度過特別時刻！