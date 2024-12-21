ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林莎與元元簽書會　送粉絲裸胸抱枕好害羞

記者葉文正／台北報導

林莎與元元再度合體！兩人最新合作的雙人寫真書《禮物 Gifts》於先前正式亮相，書中將對粉絲的感謝轉化為心意滿滿的「禮物」。除了書中的「禮物」還不夠！兩位女神更於今日12/21(六)現身板橋環球購物中心，盛大舉辦新書見面簽名會與大家相見，和來到現場的粉絲朋友們零距離互動，更親自籌備抽獎活動來回饋粉絲們的喜愛與支持，帶來了滿滿的誠意與驚喜，成為冬季最熱活動！
▲林莎(右)跟元元簽書會吸引不少粉絲。（圖／尖端出版提供）

▲林莎(右)跟元元簽書會吸引不少粉絲。（圖／尖端出版提供）
本次活動特別邀請了兩位的好友黃小愛來擔任特別主持，並邀請何晨瀧攝影師親臨現場與粉絲互動，元元也特別邀請媽媽小玲到現場與粉絲們共同分享這份喜悅。談及寫真內容，元元笑稱媽媽不喜歡她穿得太多，媽媽表示相當喜愛兩人一起拍攝的的寫真，而元元的媽媽小玲與林莎的感情也相當深厚，兩人更相約活動結束後一同吃飯，讓主持人黃小愛直呼林莎與元元共享家人，就像一個大家族，氣氛溫馨又有趣。

▲林莎(右)跟元元簽書會吸引不少粉絲。（圖／尖端出版提供）

▲林莎(左)跟元元獻上裸胸抱枕。（圖／尖端出版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人黃小愛更為現場的粉絲們謀福利！凡現場購買五套書籍的粉絲，能與林莎、元元進行特別互動，拍攝臉頰愛心合照，讓人十分羨慕。為了回饋粉絲們的厚愛，林莎與元元更親自籌備了神秘抽獎活動，現場抽出10位幸運粉絲，將獲得合照簽名拍立得及親簽抱枕等獎品，讓來到現場的粉絲們滿載而歸，冬至的氣氛瞬間溫暖起來！

兩位女神特別盛裝出席，穿著性感可愛的白色洋裝，展現她們最可愛且充滿氣質的一面。在訪談過程中，林莎分享了她對婚紗造型的喜愛，並表示拍攝出的氛圍讓現場的所有人都感動不已。元元則表示，對水球場景印象深刻，她與林莎認真打水仗，並透露書中記錄了她與林莎認真玩耍的純真模樣。除此之外，林莎在《元汁元味》元元寫真書中擔任攝影師的體驗也成為焦點，元元透露，在拍攝過程中，林莎會趴在她身上拍攝，並使用煉乳等道具來創作出非常有趣且創意的作品，展現了林莎對拍攝的熱情。

今日的新書見面簽名會吸引大量粉絲熱情參與，許多粉絲一早前來排隊，其中一位粉絲搶先拿到第一張號碼牌，讓其他粉絲紛紛向他請教「如何成功搶先」，粉絲們不畏寒冷，早早來到現場，只為能夠近距離與女神們互動。今天未能到場的粉絲們也別灰心，兩位女神貼心安排了兩場新書見面簽名會，除了今日的台北場，也將於12/28(六)在高雄環球購物中心再次與大家見面！屆時林莎與元元也同樣準備許多禮物要送給大家！好奇女神們準備了什麼嗎？12/28(六)到現場一探究竟吧！無論您身處北部還是南部，千萬不要錯過12/28(六)與林莎、元元見面的最後機會！讓這份來自女神的禮物，與您一同度過特別時刻！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

張惠妹唱一半...台下4萬人太安靜　她傻眼：你們還在嗎？

張惠妹唱一半...台下4萬人太安靜　她傻眼：你們還在嗎？

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

直擊／張惠妹震撼攻蛋：聲音在哪裡　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

直擊／張惠妹震撼攻蛋：聲音在哪裡　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

張惠妹唱一半...台下4萬人太安靜　她傻眼：你們還在嗎？

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

小S住帝寶「管理費大公開」　他爆料：游泳池是拿來做效果

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林莎, 寫真

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒PO水費單「金額飆破3800元」！　找到原因無奈自嘲：小丑
  2. 張惠妹〈三天三夜〉揪4萬人「跳起來」！　感動：我們做到了
  3. 重機女神愛車遭撞凹「遇肇逃裝死」　咪妃無奈：到底要多衰？
  4. 林莎與元元簽書會　送粉絲裸胸抱枕好害羞
  5. 「歌仔戲天王」葉青息影20年現身！　親解「不合楊麗花」半世紀之謎
  6. 張蘭時隔5年來台　見媳婦1舉動狂誇「親生女兒又如何」
  7. 張惠妹唱一半...台下4萬人太安靜　她傻眼：你們還在嗎？
  8. 直擊／INFINITE唱到一半⋯他脫了！敞開養眼腹肌　謀福利：L脫我再脫
  9. 林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　捲佔位風波掀兩派戰翻
  10. SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366