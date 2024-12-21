「歌仔戲天王」葉青息影20年現身！　親解「不合楊麗花」半世紀之謎

記者蕭采薇／台北報導

77歲「歌仔戲天王」葉青息影20年，21日舉辦新書發表會暨粉絲見面會，包括楊懷民、狄鶯、狄玫等後輩都到場力挺。難得現身，葉青也趁機會解釋她和楊麗花長年「王不見王」的陳年謠言，葉青說，自己一直很感謝楊麗花：「她沒有給我這個機會，我就沒有辦法有今天了喔。」

▲葉青已屆古稀之年，體態依然保持苗條 。（圖／記者黃克翔攝）

葉青、楊麗花、柳青、小明明（巫明霞）並稱「歌仔戲四大小生」，民國61年葉青從中視跳槽到台視，與楊麗花首次合作《七俠五義》引起轟動，但從那之後，便有葉青、楊麗花「王不見王」的傳聞。而後葉青再度跳槽到華視，兩人也更沒有機會合作了。

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▲葉青日前被目擊在機場坐輪椅，如今出席活動氣色紅潤。（圖／記者黃克翔攝）

葉青21日難得受訪，也解釋離開並非王不見王，「我在台視的時候不能生存，就跳（槽）走了嘛。」同時葉青也說：「我也感謝她給我這個機會，弄一個葉青歌仔戲，那次她沒有給我這個機會，我就沒有辦法有今天了喔！所以我非常感謝她、也很尊敬，因為她是我的前輩。」

▲葉青難得公開現身，楊懷民、狄鶯、狄玫等後輩都到場力挺。（圖／記者黃克翔攝）



如今葉青把重心放在培養下一代，並以戲迷的身分來欣賞後輩的歌仔戲演出。她出版新書《歌仔戲千面戲王—傳承工程列車》，就是希望喜歡戲曲的後輩、影迷、學術界，能夠懂歌仔戲的美。

▲正在新加坡求學的21歲的大孫女Vanessa，也返台支持葉青。（圖／記者黃克翔攝）

而日前葉青被目擊在機場坐輪椅代步，不過21日的她活動氣色紅潤，也行動自如，葉青表示：「只是腳有稍微骨裂，走路沒有大礙。」儘管已經退居幕後多年，當年現場仍吸引超過500名師奶級粉絲到場，結束後更是大排長龍求合照，當年「第一小生」的魅力依然不減。