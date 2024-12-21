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SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」

記者吳睿慈／綜合報導

由SBS電視台所舉辦的2024 SBS演技大賞於21日登場，《熱血司祭2》、《來自地獄的法官》、《財閥X刑警》、《好搭檔》等熱門戲劇主演們到場共襄盛舉，朴信惠穿著一襲紫色禮服踏上紅毯，李荷妮爆乳緊身現身，張娜拉與BIBI則是剪著俐落短髮亮眼出場，現場星光熠熠。

▲▼SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」。（圖／翻攝自SBS）

▲安普賢以《財閥X刑警》入圍SBS大賞。（圖／翻攝自SBS）

2024 SBS演技大賞於21日登場，安普賢與朴智賢因參演《財閥X刑警》出席盛典，他穿著絨布黑色西裝秀出修長身材，張娜拉參演的戲劇《好搭檔》表現亮眼，她則穿著黑色貼身長禮服，胸前銀色亮鑽設計。

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▲▼SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」。（圖／翻攝自SBS）

▲▼朴信惠難得大露胸前性感深V，21日將搶大賞殊榮。（圖／翻攝自SBS）

▲▼SBS演技大賞／李荷妮火辣爆乳現身！朴信惠罕見性感「胸前深V全露」。（圖／翻攝自SBS）

《來自地獄的法官》女主角朴信惠身穿深紫色長禮服，具有緊身的上半身設計，突顯出纖細的腰部線條，禮服的肩部裝飾著立體花朵設計，下擺則是蓬鬆的大裙擺，性感深V但不失端莊的風格，突顯出她的優雅氣質。

▲▼ ▲▼▲▼SBS演技大賞／金南佶。（圖／翻攝自iMBC）

▲▼李荷妮、金南佶出席SBS演技大賞。（圖／翻攝自SBS）

▲▼▲▼SBS演技大賞／金南佶。（圖／翻攝自SBS）

還有《熱血司祭2》李荷妮則是秀出火辣身材，以爆乳設計的禮服現身，緊身服裝展現前凸後翹好身材，馬上吸引全場攝影鎂光燈狂閃。大賞入圍者有張娜拉、安普賢、金南佶、朴信惠、池晟、黃正音一共6人，堪稱本年度競爭最激烈陣容，究竟獎落誰家，引起各界注意。

▲張娜拉以《好搭擋》入圍SBS大賞。（圖／翻攝自SBS）

▲張娜拉以《好搭擋》入圍SBS大賞。（圖／翻攝自SBS）

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SBS演技大賞, 朴信惠, 李荷妮

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