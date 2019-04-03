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3年前同錄節目！SJ強仁：和鄭俊英的確有群聊　成員有2AM珍雲、韓模李哲宇

記者張筱涵／綜合報導

南韓電視台MBC在3月28日時爆出鄭俊英群組還有歌手K、J和模特兒L，因為縮寫正好就和鄭俊英2016年參加的節目《Hitmaker》成員一樣，韓記者也大動作直接聯繫這3位的經紀公司詢問，其中Super Junior成員強仁方一開始並沒有回應，直到3日午間發出正式聲明：「和鄭俊英拍節目的時候的確有過拍攝成員的聊天群組。」

▲▼「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？（圖／翻攝自IG、MBC）

▲▼Super Junior強仁（上圖黑衣、下圖左一）曾因3年前的節目《Hitmaker》和鄭俊英、2AM鄭珍雲、男模李哲宇建立聊天群組。（圖／翻攝自IG、MBC）

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▲▼「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？（圖／翻攝自IG、MBC）

強仁所屬Label SJ（SM娛樂旗下獨立廠牌）在3日對外發出正式聲明：「和鄭俊英拍節目的時候，節目的成員們的確有建立過聊天群組，但因為是3年前拍攝的節目現在群組已經沒有了，其他成員曾發過什麼訊息、上傳過什麼東西已經記不起來了，強仁本人主張『沒有拍攝或散播非法影片』，我方也沒有收到任何和事件相關的機關聯繫，如果有需要協助調查的部分會積極參與。」

SJ強仁酒駕逃逸遭送辦！　全身白衣低頭走進警察。（圖／翻攝自MBC、強仁IG）

▲強仁表示雖然有群組，但並沒有拍攝或散播非法影片。（圖／翻攝自強仁IG）

事實上，在最新一集《深夜正式演藝》中就談到在3月28日曝光鄭俊英群組還有歌手K、J和模特兒L，因為縮寫正好就和鄭俊英2016年參加的節目《Hitmaker》成員2AM鄭珍雲、男模李哲宇一樣，因此在韓網掀起一陣熱烈討論。該製作組也親自詢問這3個人的經紀公司，李哲宇方回應「這部分不太清楚，內部正在探討詢問，目前還沒有正式立場」，鄭珍雲方則表示：「鄭珍雲正在當兵，目前還沒有被分配軍隊正在訓練所中的關係，要確認還需要一段時間，我方不清楚鄭珍雲和鄭俊英除了拍攝節目以外還有其他交情。」

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