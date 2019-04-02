吳漣序分手前男友「韓版西門」　害羞自爆：最喜歡道明寺

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星吳漣序2017年底主演戲劇《花遊記》廣為人知，出道以來從未訪台，她2日為了代言的美妝品牌來到華山文創，驚喜現身開放式場地，令所有粉絲驚喜不已。雖是第一次來到台灣，但她台劇、電影相當熟悉，害羞自爆「小時候很喜歡看台灣的《流星花園》」，最喜歡的角色就是道明寺（言承旭飾演）。

▲吳漣序首度訪台。（圖／記者林敬旻攝）

吳漣序2日為了代言的美妝產品來到台灣，她的皮膚光滑零瑕疵，現場分享保養秘訣，「一定要找到適合自己的產品，因為每個人膚質都不一樣，而我重視保養的順序，且在家中都會仔細、持續地保養。」她自曝是個宅女，很喜歡看電影、連續劇、動漫，台灣電影《我的少女時代》、《惡作劇之吻》、《流星花園》都是追劇清單，她突然害羞喊著「我小時候很喜歡看台灣的《流星花園》，最喜歡道明寺。」

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▲吳漣序分享自己皮膚好的秘訣，保養順序很重要。（圖／記者林敬旻攝）



巧合的是，吳漣序小時候愛看《流星花園》，長大後卻愛上韓版《花樣男子》飾演西門角色的金汎，只可惜兩人已在2月剛分手。對於台灣的戲劇很了解，吳漣序也表示「如果有機會邀請我的話，不論是跟哪位（台灣）演員合作都很榮幸。」此趟行程短暫，她晚間將搭機返韓，她也笑說「如果時間許可的話，我還想買鳳梨酥當伴手禮。」

▲吳漣序談到《流星花園》很害羞。（圖／記者林敬旻攝）