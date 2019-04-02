崔始源《各位國民》成詐欺犯！　擔心女生問這題：男生都怕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓喜劇《各位國民》由崔始源、李宥英、金玟廷演出，崔始源睽違2年回歸戲劇，演繹一名詐欺犯，卻將身為「人民保姆」的警察李宥英娶回家；有趣的是，兩人都不知道彼此的真實身份，卻在結婚後發生一系列故事。

▲▼崔始源在《各位國民》飾演詐欺犯，卻愛上職業為警察的真命天女。（圖／Line Tv提供）



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《各位國民》男主角楊正國由崔始源飾演，從小就是詐騙高手，卻遇到了職業為警察的真命天女（李宥英飾演），兩人一同走進了婚姻殿堂，但不知道彼此的身份。然而，現實生活中的始源卻自招，「自己是個不會說謊的人，說謊30分鐘內就一定會被拆穿。」提到兩人飾演夫妻角色，他自爆，最怕女生問的問題是「肚子好餓呦，要吃什麼」、「都可以呀」、「吃你想吃的就好？」他笑說：「這是最困難的問題，可能也是所有男生最怕的問題。」

▲《各位國民》是始源睽違2年回歸的戲劇。（圖／Line Tv提供）



兩人首次合作，崔始源靠著開拍前多次與李宥英見面、聚會熟悉彼此，他覺得女方是個很安靜話不多的人，但其實心裡很有想法，李宥英則是覺得他話很多、擅於交際。《各位國民》每週二、三上午10點在LINE TV上架播岀。