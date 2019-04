記者吳睿慈/綜合報導

「南韓碧昂絲」孝琳以團體SISTAR的主唱出道,團體成軍7年,曾推出多首膾炙人口的舞曲《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》等,廣受粉絲喜愛。團體解散後,成員各自朝不同領域發展,孝琳繼2018年9月來台為拼盤活動擔任嘉賓,相隔半年,她宣布將在6月22日帶著個人首次演唱會來到台灣。

▲孝琳6月登台開唱。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd提供)



孝琳擁有充滿爆發力的嗓音,其優秀的唱功深受粉絲喜愛,2018年推出全新音樂計畫「SET UP TIME」,發行三張一系列的數位單曲,《To Do List》、《Dally》、《SEE SEA》,掀起熱烈的迴響,不只專注於音樂作品,她也將踏出海外與歌迷見面,即將在6月22日於ATT SHOWBOX(大直館)舉辦個人首次來台演唱會。

「2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Taipei 」個人演唱會門票分為2900、3900元,購買特定票價者將有機會抽到合照福利(十人一組)、親筆簽名海報以及親筆簽名拍立得等好康福利。