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小丑全新造型「頭上只有幾根毛」　網看傻：這是火雲邪神吧？

記者張筱涵／綜合報導

美劇《萬惡高譚市》（Gotham）演到現在已經第五季，1日曝光全新的宣傳片中可以看見新小丑的造型，有別過去驚悚狂妄的外型卻又展現帥氣的形象，亞洲粉絲看了忍不住笑說：「這是火雲邪神？」

▲《萬惡高譚市》。（圖／翻攝自AlfredRelli推特）

▲《萬惡高譚市》。（圖／翻攝自AlfredRelli推特）

《萬惡高譚市》在1日釋出《J》的宣傳片，可以看見一開始有個頭髮稀疏只有幾根黑長髮的背影，一轉到正面整個臉凹凸不平、皺痕爬滿全臉，原本輕鬆的背景音樂瞬間結束，隨之而來的是小丑令人毛骨悚然的笑聲。

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▲《萬惡高譚市》中的小丑最新造型曝光。（圖／翻攝自TV Promos YOUTUBE）

▲《萬惡高譚市》中的小丑最新造型曝光。（圖／翻攝自TV Promos YOUTUBE）

緊接著可以看見新小丑仍然是紫色西裝、黃色手套和臉塗白的造型，但腐蝕的臉龐加上稀疏的長髮，亞洲粉絲看了都忍不住聯想到《功夫》內的火雲邪神，尤其是劇照中小丑的頭髮還是淺綠色的看起來更顯蒼老，完全讓人無法聯想到演員是年僅25歲的卡梅隆莫納漢（Cameron Riley Monaghan）。

▲卡梅隆莫納漢飾演的小丑讓人完全無法聯想到他原本的樣子。（圖／翻攝自AlfredRelli推特／卡梅隆莫納漢推特）

▲卡梅隆莫納漢飾演的小丑讓人完全無法聯想到他原本的樣子。（圖／翻攝自AlfredRelli推特／卡梅隆莫納漢推特）

▼Gotham Series Finale "J" Promo。（影片／取自TV Promos YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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萬惡高譚市, Gotham, 小丑

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