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《復仇者4》防蜘蛛人爆雷　導演出大招「不給他劇本！」

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）的爆雷功力深受肯定，多次不小心說溜嘴，讓合作演員也相當無奈，而這次為了防止《復仇者聯盟4：終局之戰》提前被劇透，他們完全不讓蜘蛛人碰到劇本，從開拍到殺青，湯姆霍蘭德只知道自己的台詞，全程沒有看過劇本。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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▲蜘蛛人從《復仇者聯盟4：終局之戰》開拍到殺青，都沒看過劇本。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》即將在4月24日上映，這也是「復仇者聯盟」系列的十年最終章，因此所有主演格外重視，大家都狂跑宣傳，近日電影導演之一喬羅素（Joe Russo）到印度出席發布記者會，透露為了防止蜘蛛人爆雷，他們在開拍前就已經做好了防範招數。

喬羅素表示：「湯姆霍蘭德沒有得到劇本，他只拿到了自己的台詞就那樣。他連自己對手戲的演員是誰都不會知道，我們在現場只用了很廣泛的話語，跟他形容發生了什麼。」喬羅素笑言，會這麼做全都是因為蜘蛛人「管不好自己的嘴巴」，因此他們只好採取行動。

羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）。（圖／路透社）

▲《復仇者聯盟3、4》導演羅素兄弟為了防止劇情提前外洩，都費了不少心力。（圖／路透社）

事實上，喬羅素對於防止爆雷的壓力一直都很大，也曾在喊話影迷要大家一上映就趕快去看，因為上映後，網路上必定充斥著許多「劇透」，他還笑言：「如果沒辦法在上映首周去看，那就在看電影之前都不要上網，最好一張白紙的狀態去看。」他還特別在預告中安插了許多「假畫面」，目的就是不讓影迷從片中猜到劇情，可見對於防範爆雷，兩位導演都花費了不少心力。

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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Tom Holland, 漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 蜘蛛人, 湯姆霍蘭德

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