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吳宣儀行李疑被私生「整咖拿走」！　急PO文協尋：玩笑要適可而止

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星吳宣儀從韓團「宇宙少女」出道，2018年參加選秀陸綜《創造101》，憑藉個人穩定、優越的舞台表現和甜美笑容，拿下第2名的好成績，目前正以期間限定團體「火箭少女101」成員的身分進行演藝活動。日程忙碌的她，卻在愚人節當天傳出行李遭有心人士拿走，急得吳宣儀直接上微博發文「尋箱」。

▲▼吳宣儀。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

▲吳宣儀。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

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吳宣儀3月30日才隨團在廣州開唱，事後她也在微博透露自己其實是抱病出席，發燒了一天的她，起先還擔心演唱會無法順利完成，還好有粉絲的熱情支持，才能圓滿結束。當時粉絲還貼心誇她演唱會表現好，要她好好休息、注意身體，雙方互動溫馨。

▲▼吳宣儀。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

▲▼吳宣儀。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

▲吳宣儀上月30日才抱病完成廣州場演唱會。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

想不到就在4月1日愚人節當天，吳宣儀發現自己的行李箱遺失，後續還有其他工作安排的她十分焦急，立刻在微博發文「是誰拿（錯）走了我的行李箱，我知道今天是愚人節，別鬧了，我還有工作，行李箱還給我。」一連配上了12個哭臉表情符號，看得出她十分慌張。

幸好過不久，吳宣儀就再次更改發文感謝大家的關心和幫助，並表示行李箱已經找到了，讓大家不用擔心，但同時也語重心長地呼籲「今天是愚人節，但玩笑也要適可而止哦。」字裡行間多少也透露出了一些無奈，讓粉絲看了很心疼。

▲▼吳宣儀的微博發文。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲▼吳宣儀。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

▲吳宣儀的微博發文。（圖／翻攝自新浪娛樂、微博／火箭少女101_吳宣儀）

據《鳳凰網娛樂》報導，當時在場人士透露，吳宣儀的行李箱疑似是被私生飯拿走的，警方當時有嘗試聯繫對方未果，後續經過一番溝通才讓私生飯歸還行李箱。而粉絲看了也忍不住指責「私生飯太可怕了，根本不是粉絲」、「以愛的名義跟蹤、偷窺、騷擾明星，作風瘋狂」、「現在私生飯這麼可怕的嗎？行李箱都不放過。」

但有更多人則大讚吳宣儀溫柔又善良「行李箱丟了都沒有發脾氣，還以愚人節玩笑化解」、「一般人都急得火冒三丈了，更何況還是在這麼疲憊的狀態下」，稱她情商高、脾氣好，不給他人難堪，也憤憤不平地對私生飯喊話「不要拿著她的善良和溫柔欺負她了。」

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吳宣儀, 創造101, 火箭女孩101

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