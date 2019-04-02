ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

章子怡虧超音波照「太騙人」！　產後一看女兒鼻梁…大驚：抱錯了吧

記者韓景樺／綜合報導

大陸影星章子怡2015年和歌手汪峰結婚，婚後生下女兒「醒醒」，家庭生活美滿。她近日和老公參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》，也難得在節目中提到女兒，更搞笑自曝女兒剛出生時鼻梁太低，一度以為是「抱錯了」。

▲▼章子怡和汪峰很疼愛女兒醒醒。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡很疼愛女兒「醒醒」。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

請繼續往下閱讀...

日前播出的節目中，袁詠儀正和身旁的章子怡交換媽媽經，當聊到孩子的長相，她煞有其事地說「兒子不會把我好的東西吸走，但妳女兒會把妳美的（外貌）拿走一點。」讓章子怡聽完嚇了一大跳，急對鏡頭喊出「還給我！誰讓妳拿走的」，事後認真想想，又忍不住開玩笑自爆「可是我女兒拿走也沒漂亮到哪兒去」，讓袁詠儀聽了笑翻。

▲▼章子怡在陸綜《妻子的浪漫旅行2》中提到女兒。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼章子怡在陸綜《妻子的浪漫旅行2》中提到女兒。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼章子怡在陸綜《妻子的浪漫旅行2》中提到女兒。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲章子怡在陸綜《妻子的浪漫旅行2》中調侃女兒顏值。（圖／翻攝自微博）

章子怡更在節目中透露，孕期照超音波時，肚子裡是個高鼻梁的寶寶，加上自己和老公都是「原裝的」天生挺鼻，所以一直女兒認為應該也不會差到哪去，想不到「這孩子到現在還沒長齊。」更笑著直說因為超音波照片太騙人了，她看見女兒剛出生時的樣子，忍不住心想「媽呀！抱錯了吧！」

▲▼章子怡和汪峰很疼愛女兒醒醒。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲▼章子怡和汪峰很疼愛女兒醒醒。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡的女兒「醒醒」。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

章子怡的一番逗趣言論，也讓網友看了紛紛留言安慰「醒醒長大鼻梁就高了」、「孩子小時候好看長大肯定不好看，女兒長大一定非常漂亮的」，更有網友搞笑說「子怡趕緊再生個兒子吧，基因才不浪費了！」

推薦閱讀

郭碧婷害羞說「愛你」感謝祝福！　向佐送上暗藏玄機「17顆大愛心」甜爆

郭碧婷害羞說「愛你」感謝祝福！　向佐送上暗藏玄機「17顆大愛心」甜爆

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

曾之喬「深V細肩帶」下廚燉肉！辣曝雪白酥胸　網瘋：主廚太犯規

曾之喬「深V細肩帶」下廚燉肉！辣曝雪白酥胸　網瘋：主廚太犯規

余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表

余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表

林志玲現身迪士尼樂園！城堡前自拍洩童心　「原地蹦跳」雀躍嗲喊：開心～

林志玲現身迪士尼樂園！城堡前自拍洩童心　「原地蹦跳」雀躍嗲喊：開心～

吳宣儀行李疑被私生「整咖拿走」！　急PO文協尋：玩笑要適可而止

吳宣儀行李疑被私生「整咖拿走」！　急PO文協尋：玩笑要適可而止

黃曉明曾因惡評患抑鬱！厭世自覺「連狗都唾棄」　驚曝：想過輕生

黃曉明曾因惡評患抑鬱！厭世自覺「連狗都唾棄」　驚曝：想過輕生

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺

CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺

「最美小龍女」深V洋裝超犯規！　「雪白酥胸＋深邃事業線」全網驚豔：太性感

「最美小龍女」深V洋裝超犯規！　「雪白酥胸＋深邃事業線」全網驚豔：太性感

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

瑤瑤回家介紹韓星李振遠　媽媽一聽「年齡差距」：完全不能接受！

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

章子怡, 汪峰, 醒醒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 章子怡虧超音波照「太騙人」！　產後一看女兒鼻梁…大驚：抱錯了吧
  2. 范丞丞突中斷錄影失控淚崩！　「我不錄了」全場尷尬錯愕
  3. 金馬奇幻影展必看片單！「ETtoday看電影」一次整理給你！
  4. 吳秀波消失半年變胖了！　貼臉女友人「近照曝光」
  5. 快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim
  6. 張秀卿擠奶開唱..翁立友會什麼？下秒「神回連嗆」反擊笑翻
  7. 梁朝偉賞櫻「愛的視角」看老婆閃爆！　電眼勾出36年粉絲：他停車在我旁邊
  8. 男粉求合照：不是妳唱歌好聽！許維芳哽咽吐自卑「怕粉絲丟臉」
  9. 和林青霞真的復合了？　秦漢「7字回應」揭內幕
  10. 周孝安認工作、女友難兼顧　和周曉涵戀情卡這關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366