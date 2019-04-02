章子怡虧超音波照「太騙人」！　產後一看女兒鼻梁…大驚：抱錯了吧

記者韓景樺／綜合報導

大陸影星章子怡2015年和歌手汪峰結婚，婚後生下女兒「醒醒」，家庭生活美滿。她近日和老公參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》，也難得在節目中提到女兒，更搞笑自曝女兒剛出生時鼻梁太低，一度以為是「抱錯了」。

▲章子怡很疼愛女兒「醒醒」。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

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日前播出的節目中，袁詠儀正和身旁的章子怡交換媽媽經，當聊到孩子的長相，她煞有其事地說「兒子不會把我好的東西吸走，但妳女兒會把妳美的（外貌）拿走一點。」讓章子怡聽完嚇了一大跳，急對鏡頭喊出「還給我！誰讓妳拿走的」，事後認真想想，又忍不住開玩笑自爆「可是我女兒拿走也沒漂亮到哪兒去」，讓袁詠儀聽了笑翻。

▲章子怡在陸綜《妻子的浪漫旅行2》中調侃女兒顏值。（圖／翻攝自微博）

章子怡更在節目中透露，孕期照超音波時，肚子裡是個高鼻梁的寶寶，加上自己和老公都是「原裝的」天生挺鼻，所以一直女兒認為應該也不會差到哪去，想不到「這孩子到現在還沒長齊。」更笑著直說因為超音波照片太騙人了，她看見女兒剛出生時的樣子，忍不住心想「媽呀！抱錯了吧！」

▲章子怡的女兒「醒醒」。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

章子怡的一番逗趣言論，也讓網友看了紛紛留言安慰「醒醒長大鼻梁就高了」、「孩子小時候好看長大肯定不好看，女兒長大一定非常漂亮的」，更有網友搞笑說「子怡趕緊再生個兒子吧，基因才不浪費了！」