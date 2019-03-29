歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

記者韓景樺／綜合報導

歐陽娜娜日前因透過微博表態「我是中國人」，隨後又在受訪中提及「希望可以通過自己小小力量，讓祖國為我們驕傲」，一席話引發外界議論。事隔6天，她今晚透過微博更新了VLOG，分享自己的3月生活，有粉絲感動她終於發文，歐陽娜娜還親自回覆安撫對方。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

請繼續往下閱讀...

21日歐陽娜娜透過工作室發表聲明，指自己已經年滿18歲，有獨立思考和意志，並透過聲明清楚表達「我為我身為中國人驕傲」，勇敢表態雖得到部分網友支持，但也有部分網友諷刺她的「一中發言」是為了人民幣。

面對那些抨擊，歐陽娜娜的立場依舊十分堅定，23日受訪時再次重申自己所PO出的文字都是內心的真實想法，更說出「希望可以通過自己小小力量，做為一個00後的留學生也好、一個中國人也好，我希望大家可以聚集在一起，勇敢地去表達自己的立場，更努力地團結起來，讓祖國為我們驕傲。」再次掀起外界熱議。

而在表態「中國人」風波後，歐陽娜娜隔了8天終於再次更新個人微博，她在VLOG影片中分享了不少下廚煮飯的日常，也會到朋友家做客「蹭飯吃」，更有剪輯部分工作時的小花絮。鏡頭前的她有時敷著臉切菜，有時播著音樂洗碗、煮麵，也會像小女孩獻寶般的秀出媽媽煮給自己的滷肉，身體不時跟著音樂節奏擺動，看起來十分輕鬆開心。

▲歐陽娜娜透過VLOG分享了3月的生活。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

有粉絲看到她終於恢復更新，感動留言「8天沒動態了，我以為妳不要我們了呢！」更以哭泣的表情符號表達內心激動。而歐陽娜娜看了也暖心回覆「怎麼會不要呢」，還送了一顆愛心，希望可以安慰粉絲。2人的互動也讓其他網友看了直呼「好感動」、「路人也想哭了，娜比好可愛的一個小女孩。」更叮嚀她要好好照顧自己，展現了偶像與粉絲間溫馨的互動。

▲歐陽娜娜親自回覆粉絲的留言。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）