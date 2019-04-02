黃子韜曝「這張臉靠頭髮支撐」　拍游泳戲選「狗爬式」網笑瘋：髮型不能亂

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星黃子韜曾是南韓夯團EXO成員，2015年自行解約回到家鄉發展演藝事業，不只參與綜藝節目，近來主演的陸劇《夜空中最閃亮的星》也正在熱播中，獲得不少粉絲支持。而近來微博上也流傳一段他過去受訪的片段，其中一句「這張臉就靠一個頭髮支撐」，超重的「偶像包袱」也讓不少粉絲笑翻。

▲黃子韜。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星官博）

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黃子韜性格直率敢言、不擅隱藏個人情緒，常在公開場合流露真性情，而受到不少關注。近日隨著他的新戲熱播，過去上節目接受主持人快問快答的片段也被挖了出來，只見他邊吃著零食邊接受提問，當被問到「喜歡御姐還是蘿莉」，他毫不猶豫回答前者，但當主持人進一步詢問「可以接受多大年齡的」，黃子韜沉默了3秒，忽然皺著臉搞笑回「跟你們有什麼關係」，更小聲地碎碎念「沒什麼為什麼就喜歡姐姐」，隨後更給了幾個被消音的回答，超直率反應讓人莞爾。

而當主持人提問「眼線和髮型」選哪個，一向重視眼妝的黃子韜，竟二話不說選了「髮型」，更霸氣對鏡頭直言「髮型都不好看你要眼線有什麼用，這張臉就靠一個頭髮支撐！」巧妙回答也讓網友大呼「太耿直」。

▲黃子韜過去接受專訪的片段。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道China HunanTV Official Channel）

對此，有網友特地翻出黃子韜曾拍過游泳戲的片段來驗證，只見他全程挺直脖子，堅持不讓頭髮碰到水，游完一趟依然保持完美髮型，讓網友看了笑到不行，紛紛留言「頭髮是我最後的倔強」、「頭可斷，髮型不能亂」，甚至忍不住誇他「游泳能不濕頭髮真的好厲害。」就連劇組官方微博也為他的泳姿特地發文「那是為了保護髮型，絕對不是狗刨（狗爬式）！」

▲黃子韜游泳片段。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、夜空中最閃亮的星官博）